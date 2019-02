Veneen omistajat tarkkana: näistä syistä paattisi voi upota talvella – jo ainakin yksi huvivene vajosi Lutakon satamassa perjantaina

Veneen omistajaa saattaa odottaa laiturissa ikävä yllätys, kun kelit ovat lauhtuneet kovien pakkasten jälkeen: paattiin on päässyt jostain vettä ja vene on uponnut.

15-metrinen teräsvene upposi torstain ja perjantain välisenä aikana Jyväskylän satamassa Lutakossa. Kun pelastuslaitos saapui paikalle perjantaina iltapäivällä, veneestä näkyivät vain korkeimmat kansirakenteet.

Uppoamissyystä ei perjantaina ollut tietoa. Päivystävän palomestarin mukaan mukaan veneen omistaja oli käynyt veneellä viimeksi keskiviikkona. Omistaja oli palomestarin mukaan epäillyt, että kumitiiviste olisi pettänyt ja sitä kautta vesi päässyt veneeseen.

Kaksi todennäköistä syytä

Veneiden uppoaminen talvisaikaan ei ole tavatonta, kertoo Jyväskylän Järvipelastajien varapuheenjohtaja Mika Honkanen. Järvipelastajia pyydetään ajoittain hätiin auttamaan uponneiden veneiden nostossa. Honkasen mukaan Järvipelastajilla on nostamiseen soveltuva pumppukalusto, mutta yhdistys perii nostoavusta korvauksen. Uponneen veneen nostaminen on Honkasen mukaan omistajan vastuulla.

Pelastuslaitos huolehtii vain siitä, että uponnesta veneestä pääsee ympäristöön öljyä tai polttoainetta.

Tyypillisimpiä uppoamissyitä on Honkasen mukaan kaksi. Joko veneen jäähdytysputkistoon tai muualle moottorin järjestelmään on jäänyt kesän jäljiltä vettä, joka pakkasten tullen jäätyy ja halkaisee putken. Kun ilmat lauhtuvat, vesi vuotaa halkeamasta veneen sisään.

– Puhutaan useista kuutioista vettä, että tuonkin kokoluokan vene, 15-metrinen, uppoaa sen painosta, Honkanen toteaa.

Toinen mahdollisuus on, että vene on jäätynyt rungostaan kiinni jäihin, kun järvi on ensimmäisen kerran jäätynyt, Honkanen kertoo. Kun sen jälkeen jäälle on satanut 10–20 senttimetriä lunta, jonka on nyt plussakelien myötä sulanut ja muuttunut vedeksi, vesiraja nouseekin tavallista korkeammalle kuin tavallisessa kesäkäytössä.

– Tällöin sellaisetkin veneen rungossa olevat aukot, joihin ei tavallisessa käytössä tarvitse kiinnittää niin huomiota, voivat päästää vettä sisään, Honkanen kertoo.

Varmuus Lutakossa uponneen veneen uppoamissyystä saadaan Honkasen mukaan kuitenkin vasta, kun vene on nostettu ylös.

– Vasta silloin selviää, mistä vettä on päässyt sisään.

Honkanen muistuttaa, että veneen omistajien olisi hyvä käydä pakkasten lauhduttua tarkistamassa, ettei omaan veneeseen ole tullut halkeamia, joista vettä pääsee sisään.