Veneilijöiden mukaan piittaamattomuus on lisääntynyt Päijänteen vesillä viime vuosina. Jyväskylän veneseuran kommodorin Olli Porkholmin mukaan ilmiö näkyy esimerkiksi liian läheltä ja liian suurilla nopeuksilla tehtyinä ohituksina, jotka aiheuttavat pienempiä veneitä keikuttavia aaltoja.

– Kyllä ilmiön huomaa, ja siitä myös keskustellaan seuran sisällä. Jotkut osaavat väistää muita veneilijöitä ja toiset eivät. Yleisesti ottaen purjeveneilijät hallitsevat säännöt paremmin, koska purjeveneen hankkiminen ja sillä ajaminen vaativat enemmän perehtymistä.

Porkholm kertoo, ettei Päijänteellä ole hänen tietojensa mukaan sattunut tänä vuonna varsinaisia vaaratilanteita. Airiston merialueella Turun edustalla tapahtui lauantaina moottoriveneen ja moottoripurjehtijan yhteentörmäys, jossa kuoli kaksi ihmistä. Moottoriveneen kuljettajaa epäillään kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Porkholm uskoo, että välinpitämätön käytös on lisääntynyt pitkälti veneilijöiden kasvaneen määrän vuoksi. Hänen mukaansa kynnys moottoriveneellä ajamiseen on suhteellisen matala, minkä vuoksi liikkeellä on osaamattomia kuskeja. Porkholm muistuttaa, että tarkkaavaisuus ja tähystäminen ovat tärkeä osa vesillä liikkumista.

– Pieni vene voi helposti sulautua ympäristöönsä niin, ettei sitä heti huomaa. Kun mennään kovaa, eikä välttämättä katsota kunnolla eteenpäin, voi toinen vene ilmestyä eteen ihan yhtäkkiä. Tulisi muistaa, että vesillä liikkuessa ei ole etuajo-oikeutta, vaan lähtökohtana on väistämisvelvollisuus.

Kaikki veneilijät eivät ole törmänneet samaan ilmiöön. Suomen purjehdus ja veneily ry:n puheenjohtajan Jan Janssonin mielestä moottoriveneilijät eivät ole sen varomattomampia kuin aiemminkaan.

– Ongelmaa ei ole olemassa. Lisäksi veneilyn määrä on pikkuhiljaa vähentynyt ainakin Saimaalla talouslaman ja polttoaineen hintojen vuoksi.

Jansson ja Porkholm ovat silti yhtä mieltä siitä, että veneilijöiden koulutuksen lisääminen olisi hyvä asia. Veneajokorttia kumpikaan ei kuitenkaan pidä toimivana ideana.

– Joissain veneilyseuroissa liittymismaksuun kuuluu myös käytännön opetusta. Pyrimme ajamaan tätä järjestelyä yhä useampiin seuroihin, sillä meidän mielestämme se olisi hyvä tapa parantaa veneilijöiden taitoja, Jansson kertoo.

Kumpikin on myös vahvasti sillä kannalla, ettei moottori- ja purjeveneilijöiden välillä ole minkäänlaista vastakkainasettelua, eikä sellaista haluta luoda jatkossakaan.

– Kyllä Päijänteellä riittää kaikille tilaa veneillä sopuisasti yhdessä, Porkholm painottaa.