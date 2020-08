Veneilytapahtuma päättyi rajuun onnettomuuteen Hangossa – vene nousi törmäyksessä ilmaan, kaksi ihmistä loukkaantui

Kaksi ihmistä on loukkaantunut Hangon edustalla tapahtuneessa veneilyonnettomuudessa, kertoo Suomenlahden merivartiosto tiedotteessa. Toisen loukkaantuneen vammat ovat vakavia.

Merivartiosto mukaan onnettomuudessa oli osallisena yksi kilpavene ja yksi huvivene. Molemmat loukkaantuneet olivat huviveneessä törmäyksen tapahtuessa. Kilpaveneessä oli kyydissä yksi ihminen ja huviveneessä neljä ihmistä.

– Onnettomuudessa mukana ollut huvivene on avonainen, kohtuullisen iso rib-vene, jonka pinnassa näkyy isoja jälkiä ja murtumia. Vene ei mennyt mitenkään kappaleiksi ja se kelluu vielä, Suomenlahden merivartioston yleisjohtaja Tommi Salopelto kertoo STT:lle.

Pelastustyöt ovat Salopellon mukaan tapahtumapaikalla ohi ja onnettomuuden tutkinta on siirtynyt poliisille. Myös Onnettomuustutkintalautakunta (Otkes) ilmoitti Twitterissä, että se aloittaa alustavan tutkinnan onnettomuudesta.

Onnettomuus tapahtui Poker Run -veneilytapahtuman yhteydessä. Tapahtuma on järjestäjä Petri Järvisen mukaan keskeytetty onnettomuuden takia, ja kaikki veneet ovat palanneet Hangon itäsatamaan.

– Tapahtuma on veneiden reittiajo, jonka alussa on hyvin valvottu tila, jossa yksi vene kerrallaan ajaa nopeusajoja. Nyt emme tarkalleen tiedä, miksi tämä yksi vene on törmännyt toiseen veneeseen. Emme tiedä, onko siellä kenties jokin vene ollut ylittämässä väylää vai mitä siellä on tapahtunut, Järvinen sanoo.

Vene nousi törmäyksessä ilmaan

Iltalehden haltuunsa saamissa silminnäkijävideoissa näkyy, kuinka kovaa vauhtia ajava vene nousee törmäyksen voimasta ilmaan. Huviveneestä näyttää videon perusteella lentävän ihminen tai ihmisenmallinen esine veteen törmäyksen yhteydessä.

Onnettomuuden pelastustyöt ovat merivartioston mukaan käynnissä. Pelastustöihin osallistui lukuisia yksiköitä Suomenlahden merivartiostosta, poliisista, pelastuslaitokselta sekä vapaaehtoisesta meripelastusseurasta.

Tehtävään hälytettiin myös lääkärihelikopteri sekä Rajavartiolaitoksen meripelastushelikopteri.

Poker Run -veneilytapahtuman reitin oli tänä vuonna tarkoitus kulkea Hangosta länteen. Tapahtuman ideana on käydä määrätyillä rasteilla ja kerätä niistä pelikortteja, joista muodostetaan mahdollisimman hyvä pokerikäsi. Tapahtumaa on järjestetty Hangossa vuodesta 2006 asti.