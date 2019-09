Venezuelalainen grilli ja mahassa turpoamatonta pitsaa – Jyväskylän kävelykadulla maistellaan katuruokaa loppuviikon ajan

Tällä viikolla Jyväskylän keskustassa tuoksuu huumaavalta. Kävelykadulla käynnistyi keskiviikkona kansainvälinen Street Food Fiesta -katuruokatapahtuma, joka kiertää Suomea kesäkuusta syyskuuhun. Jyväskylässä tapahtuma kestää lauantai-iltaan asti.

Tarkemmin sanoen tuoksu on samanlainen kuin keskieurooppalaisilla markkinoilla. Churro-kojun edessä tuoksuu uppopaistettu, makea taikina. Hajumuisti sanoo, että nyt ollaan tivolissa ulkomailla.

Kojuja on rivissä toistakymmentä ja monessa niistä kaupataan suomalaisille varsin tuntemattomia ruokalajeja. Venezuelalaisessa grillissä myydään täytettyjä maissitaskuja nimeltä cachapas ja arepas. Senegalista kotoisin oleva Ousseynou Mbaye taas valmistaa muun muassa annoksia nimeltä ndambe ja mafe.

– Suurin osa asiakkaista haluaa maistaa ihan uudenlaisia makuja. Moni luulee, että afrikkalainen ruoka on kovin mausteista, mutta se ei pidä paikkaansa. Sen sijaan ideana on, että mausteita voi lisätä itse, hän kertoi keskiviikkona.

Esimerkiksi mafe sisältää maapähkinävoita, valkosipulia, tomaatteja, suolaa, sipulia, mustapippuria ja vihanneksia.

Parhaiten kävelykadulla vaikuttavat olevan edustettuna erilaiset hampurilaiset. Suurin tunku taas näytti tapahtuman alussa olevan suurelle, muun muassa kanagyroksia myyvälle kreikkalaiselle kojulle.

Minna Kankainen ja Marita Ruuska taas eivät voineet vastustaa squizzaa.

Siis mitä?

Yrittäjä Bruno Marone on kiinnittänyt kojuunsa tekstin asiaa selventämään. Why do people order round pizzas, cut them in triangles and put them in square boxes?

Eli vähän oikoen suomennettuna: mitä järkeä on tunkea pyöreä pitsa neliönmuotoiseen laatikkoon – siinähän jää hirveästi hukkatilaa.

Marone myös kertoi, että hänen pitsansa ei turpoa mahassa kuten monet muut tuotteet. Kankainen ja Ruuska olivat sitä mieltä, että koko pala on täynnä makua.

Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry:ssä työskentelevä Kankainen kertoi tuottaneensa aiemmin StreetJkl-tapahtumaa.

– Se on vähän vastaavanlainen, mutta keskittynyt eri maiden katuruokien paikallisten ravintolayrittäjien tuotteisiin. Se olisi tullut Jyväskylään tänäkin syksynä, jos tämä tapahtuma ei olisi tullut. Samantyyppinen tapahtuma kun ei enää herättäisi kiinnostusta taas heti seuraavana viikonloppuna.