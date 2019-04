Venla 23, halusi tehdä jotakin yksinäisyydelle – katso videolta tanssiteos, jonka nuori nainen esitti ideoimassaan tapahtumassa Jyväskylässä

23-vuotias jyväskyläläinen Venla Kupiainen keksi syksyllä unelman, josta tuli perjantaina totta.

– Halusin järjestää Jyväskylässä tapahtuman, jolla kiinnitettäisiin laajasti huomiota yksinäisyyteen. Idea sai alkunsa siitä, että olen kokenut paljon yksinäisyyttä ja ymmärsin, että niin on moni muukin. Toisaalta niiden, jotka eivät ole sitä kokeneet, on hankala tajuta, kuinka kamalaa ulkopuolisuuden tunne voi olla.

Kupiaisen aloitteesta alkunsa saanut Yksinäisyydestä yhteiseksi -tapahtuma järjestettiin perjantaina Jyväskylän keskustassa. Tapahtuman tavoitteena oli antaa ihmisille työkaluja yksinäisyyden kierteen katkaisemiseksi ja lisätä ymmärrystä ilmiöstä.

Moni jyväskyläläinen toimija lähti Kupiaisen avuksi järjestämään tapahtumaa. Yksi järjestäjistä on Homies Youth Work -hanke, josta myös Kupiainen on saanut apua yksinäisyyteen. Kyse on on jalkautuvasta nuorisotyöstä, jonka tavoitteena on vähentää nuorten yksinäisyyttä.

Venla törmäsi pari vuotta sitten hankkeen esitteeseen ja kiinnostui.

Hankkeen kautta Kupiainen on tutustunut ihmisiin ja ymmärtänyt, että yksinäisiä ihmisiä on paljon.

– Siihen aikaan kun löysin esitteen, minulla ei ollut juurikaan ihmisiä, keille voisin jutella asioista.

Kupiainen haluaa auttaa muita yksinäisiä, koska hän tietää, miten raastavaa yksinäisyys voi olla.

– Olen ollut yksinäinen pienestä saakka. Jouduin vaihtamaan usein koulua, enkä löytänyt aitoja ystäviä.

Yksinäisyydestä pitäisi puhua enemmän

Kupiaisen mielestä yksinäisyydestä ei puhuta tarpeeksi, eikä sitä aina eroteta yksinolosta.

Yksin oleminen on tärkeä osa elämää ja oma valinta. Yksinäisyys sen sijaan voi olla niin murskaava tunne, että se vie elämänilon.

– Minulta on kysytty, että mistä minä oikein puhun, kyllähän jokainen on välillä yksin.

Kupiainen on vastannut kysymyksiin toteamalla, että totta kai oma aika on tärkeää. On kuitenkin täysin eri asia olla koko ajan yksin.

– Jos ei ole ketään, jolle puhua, ja on 24 tuntia vuorokaudessa jatkuvasti yksin, alkaa helposti tuntua, että ei ole järkeä edes olla elossa. Se on rankasti sanottu, mutta siltä siinä hetkessä tuntuu, Kupiainen kertoo.

Yksinäisyyden tunne ei katso ikää, sukupuolta tai yhteiskuntaluokkaa. Sen vuoksi Yksinäisestä yhteiseksi -tapahtumassa on paljon erilaista toimintaa ja monipuolisia puheenvuoroja yksinäisyydestä.

– Yhteistyökumppaneita tapahtumaan löytyi helposti, sillä moni kokee aihepiirin tärkeäksi, Kupiainen toteaa.

Yksinäisyys onkin merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa joka viides suomalainen kärsii yksinäisyydestä.

THL on arvioinut yksinäisyyden riskien liikkuvan samassa suuruusluokassa kuin tupakoimisen riskit. Yksinäisyys altistaa esimerkiksi sydänsairauksille ja masennukselle.

Kupiainen haluaakin kannustaa ihmisiä tutustumaan toisiinsa avoimin mielin.

– Meidän pitäisi uskaltaa puhua toisillemme enemmän ja ennakkoluulottomammin. Uskon, että moni kokee jossain vaiheessa elämäänsä itsensä yksinäiseksi, mutta tunteesta vaietaan liian usein.

Tapahtuma järjestetään 26.4. perjantaina Jyväskylän keskustassa kello 12–21. Illan ohjelman pääset näkemään täältä.