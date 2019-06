Verenimijät kuoriutuivat tänä vuonna vauhdilla – hyttyset ovat nyt kotieläinten kimpussa

Nyt niitä on valtavaksi riesaksi asti – verenimijöitä nimittäin. Moni on kotieläinten kanssa ongelmissa, kun hyttyset ja mäkäräiset kiusaavat pihapiirin asukkeja.

Jämsäläisen koti- ja eläinpalvelun Nurmolandian yrittäjä Eva Nurminen tietää, kuinka harmiksi ötökät voivat olla.

– Hevoset voivat saada ötökänpuremista urtikarian ja isoja paukamia. Jos pistoja tulee suun tai kaulan alueelle ja ne turpoavat, se voi olla vaarallista. Jos ötököitä on paljon ja ne kiusaavat eläintä, se voi vauhkoontua. Eläin voi raapia kutiavat pistot vereslihalle, ja ongelmat voivat pahentua, hän luettelee.

Nurmolandian tila on peltoaukealla. Se on onni: vaikka Jämsänjoki virtaa lähellä, tuuli ajaa ötökät pois.

– Viereisessä metsässä on lähteitä, ja kun niiden silmät keväällä sulavat, ne ovat otollisia paikkoja hyttysten lisääntymiseen. Ankat onneksi syövät hyönteisten toukat vesilammikoista, Nurminen sanoo.

Hän käyttää eläimillään erilaisia torjunta-aineita. Niitä saa valmiina liuoksina ja geeleinä alan liikkeistä. Nurminen on kuullut kehuttavan myös hirvensarviöljyä, jota itsekin aikoo seuraavaksi kokeilla.

– Teen myös seoksen etikasta, oliiviöljystä ja eteerisestä sitrusöljystä. Se on luontainen torjunta-aine, hän vinkkaa.

Oliiviöljy toimii myös esimerkiksi lampaiden nisiin, jotka ovat alttiina ötököille, mutta joihin ei voi imeväisikäisten karitsojen vuoksi myrkkyjä käyttää.

– Jos hevosten hännät heiluvat tiuhaan, ne potkivat ja ottavat spurtteja, silloin ötökät kiusaavat, ja omistajan on tehtävä jotakin sekä eläimen mielenterveyden että ihon vuoksi.

Eivät inisijät ihmistäkään ilahduta. Hyönteistutkija Reima Leinonen Kainuun ely-keskuksesta sanoo, että tämän vuoden kevät ja alkukesä ovat tosiaan olleet hyttysten kannalta suotuisat. Munat ovat säilyneet veden alla tarvittavat 2–3 viikkoa suotuisassa lämmössä.

– Kun keväällä on hyvin vettä luonnossa, hyttysiäkin tulee reilummin. Jos luvattu lämpöjakso jatkuu, voi tuntua siltä, että hyttysiä on joka nurkka täynnä. Kyse on kuitenkin siitä, että niitä vain kuoriutuu kerralla enemmän kuin yleensä.

Tänä vuonna kosteutta on inisijöille riittänyt edellisvuotta paremmin, sillä lähes koko Suomessa on satanut säännöllisesti vettä. Vesi on säilynyt lammikoissa, ja se on edesauttanut hyttysten kuoriutumista.

Leinonen lohduttaa, että parin kolmen viikon kuluttua pahin tungos ilmatilassa todennäköisesti hellittää.

Hyttyset elävät keskimäärin kolme viikkoa. Eroon niistä ei silti päästä.

– Niitä on Suomessa 40 lajia, ja eri lajit kuoriutuvat eri aikoina.

Kaikista pahin skenaario hyttysille olisi, että lunta olisi talvella vähän ja se sulaisi pois tuulemalla. Silloin maastoon ei jäisi lammikoita, joissa lisääntyä.

– Mutta pitää muistaa, että ne ovat sitkeitä sissejä. Munat voivat odotella pari vuotta ja kuoriutua vasta sitten.

Vaikka hyttyset kiusaavatkin ihmisiä ja eläimiä, olisi tärkeää, että niitä olisi joka vuosi runsaasti.

– Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun suoalueella kuoriutuu kesän aikana 21 000 miljardia hyttystä. Siitä juhannuksen kahta puolta lentää 7 000 miljardia. Niitä on paljon, mutta ne painavat muutamia milligrammoja. Yksi hömötiaispesue syö 10 kiloa hyönteisbiomassaa vuodessa, Leinonen antaa esimerkin.

Hömötiainen on erittäin uhanalainen.

– Ajatellaan, että on yhdentekevää, jos joku hyönteislaji häviää palloltamme. Mutta jos ajatellaan lentokonetta, jossa on satoja pultteja, en haluaisi olla koneessa, josta juuri se kaiken kasassa pitävä pultti putoaa. Ravintopyramidikin sortuu, jos lajeja katoaa tarpeeksi, hän toteaa.