Verenpaineen nousu vastaanotolla johtuu geeneistä, kertoo suomalaistutkimus – valkotakki-ilmiö ei olekaan korvien välissä

Syy valkotakki-ilmiöön ei ole korvien välissä, vaan sen taustalla on kaksi geeniä, selviää suomalaistutkimuksessa. Valkotakki-ilmiö tarkoittaa tilannetta, jossa verenpaine on vastaanotolla mitattuna korkeampi kuin kotona mitattu. Ilmiö on Suomessa yleinen: peräti 38 prosentilla suomalaisista verenpaine ylittää suositusten raja-arvon vastaanotolla, mutta ei kotona.

Jenni Rimpelän väitöstutkimuksessa käytettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä koottua Genres-tutkimuksen aineistoa. Tutkimuksessa mukana olleille potilaille tehtiin koko perimän kattava analyysi sekä säännöllisin väliajoin verenpainemittauksia niin kotona kuin vastaanotollakin. Tuloksia verrattiin kolmen muun tutkimuksen aineistoihin, joita olivat Tampereen yliopiston Dynamic sekä THL:n Finriski 2007 ja Terveys 2000.

Yhteensä yli 1 300 suomalaisen biopankissa säilytettävästä tiedoista tehtiin valkotakki-ilmiöön liittyvä geeniassosiaatiotutkimus.

Ilmiöllä yhteys myös neuroottisiin piirteisiin

Tutkimuksessa löydettiin ilmiöön yhdistettäviä geenivariantteja, kertoo väitöskirjaa verenpaineesta tekevä lääketieteen lisensiaatti Rimpelä.

– Merkittävin löydös oli SPG7-geeni, joka yhdisti valkotakki-ilmiön yläverenpaineeseen, sanoo Rimpelä tiedotteessa.

SPG7-geenin ajatellaan vaikuttavan verenpainetautiin ja sepelvaltimotautiin. Tutkimuksessa löydettiin myös toinen geeni, RASGEF1B, joka yhdisti valkotakki-ilmiön alaverenpaineeseen.

Uutta tietoa oli myös se, että valkotakki-ilmiöön vaikuttavat geenit toimivat miehillä ja naisilla eri tavoin.

Kun tuloksia vertailtiin persoonallisuuspiirteistä tehtyihin analyyseihin, selvisi myös, että valkotakki-ilmiöllä on yhteys neuroottisiin piirteisiin.