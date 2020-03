Verkkojumalanpalvelukset jatkuvat – seuraa suoraa lähetystä Kuokkalan kirkosta

Jyväskylän seurakunta jatkaa jumalanpalvelusten lähettämistä verkon kautta koronavirustilanteen takia. Sunnuntain 29.3. jumalanpalvelus lähetetään Kuokkalan kirkosta. Lähetys näkyy tässä artikkelissa.

5. paastonajan sunnuntain jumalanpalveluksen liturgi on Miika Mäkinen, avustava pappi Riku Bucht, kanttori Sirpa Lampinen ja avustaja Ulla-Maija Grönholm.

Seuraavassa aluekappalainen Riku Buchtin ja jumalanpalvelusta johtavan papin, Miika Mäkisen, saatesanoja Jyväskylän seurakunnan tiedotteesta:

– Tuleva sunnuntai on nimeltään kärsimyksen sunnuntai ja Raamatun teksteissä Jeesuksen kärsimys on keskeisessä osassa. Kärsimykseen suostuva Jeesus on sairaiden auttaja ja syntisten ystävä. Kristillisen uskon mukaan Jumala ei ole vain siellä, missä on onni ja elämän helppous, vaan myös erityisesti siellä, missä on suru, sairaus ja elämän kuormat. Tämä koskee myös meidän tilannettamme koronaviruksen aikana.

– Päivän virressä 938 on tälle sunnuntaille omistettu 9. säkeistö: Kannoit, Jeesus, sairautemme ristin tiellä murtuen. Annoit meille kärsimyksiin uuden toivon yhteyden, uuden toivon yhteyden.

– Jeesus kulki kärsimystä kohti, eikä pelkää tulla ihmisen kärsimyksen luokse tänään. Jumalanpalveluksen virsien joukkoon on valittu sekä vanhaa että uudenkarheaa.