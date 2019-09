Verohallinto on oma-aloitteisesti ollut yhteydessä henkilöihin, joiden tiedot päätyivät vääriin osoitteisiin

Tietoturvaloukkauksen käsittely vääriä henkilötietoja sisältäneistä Verohallinnon kirjeistä on päättynyt, Tietosuojavaltuutetun toimisto kertoo. Verohallinto on apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råmanin mukaan ollut oma-aloitteisesti yhteydessä henkilöihin, joiden tiedot päätyivät vääriin osoitteisiin.

Tunnistettavassa muodossa olevia tietoja, kuten henkilötunnuksia, oli alle kymmenessä väärälle vastaanottajalle lähetetyssä kirjeessä.

– Nollia on pudonnut perästä pois siitä, kuinka moneen henkilöön se on kohdistunut, ja todella pieni määrä henkilöistä oli sellaisia, joista lähti tunnistettavia tietoja. Tilanteen vakavuus pieneni radikaalisti sen myötä, että tilannetta selvitettiin, Råman sanoo STT:lle.

Tietoturvaloukkauksen taustalla ohjelmistovirhe

Verohallinnon mukaan tietoturvaloukkauksen syyksi paljastui ohjelmistovirhe, joka on selvitystyön jälkeen saatu korjatuksi. Verohallinto on myös pystynyt jäljittämään, mitä henkilötietoja tietoturvaloukkauksessa on päätynyt vääriin osoitteisiin. Tiedot olivat valtaosin sellaisessa muodossa, ettei niitä voi yhdistää tunnistettavaan henkilöön.

Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan Verohallinto on sitoutunut lähettämään kirjallisen ilmoituksen niille noin 2 300 henkilölle, joiden henkilötietoja on päätynyt virheellisiin kirjeisiin. Nämä toimenpiteet ovat apulaistietosuojavaltuutetun mukaan riittäviä tietosuoja-asetuksen velvoitteiden täyttämiseksi, eikä asiassa ole tarvetta jatkotoimenpiteisiin.