Verta tai kudosta tutkimuskäyttöön antaneella on oikeus saada tietoa terveydestään – biopankit pohtivat nyt, mikä sellaista tietoa on

Robotti pipetoi levyltä toiselle THL:n biopankin laboratoriossa, vaihtaa välillä pipetit puhtaisiin. Se laimentaa DNA:ta tutkimusassistentti Lotta Männikön ohjelmoinnin mukaan. Laimennettu DNA päätyy tutkimuskäyttöön.

Näytteiden luovuttajilla on sekä Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) että biopankkilain mukaan oikeus tietää, mihin tutkimukseen heidän tietojaan on käytetty. Lisäksi heillä on oikeus pyynnöstä saada näytteestä määritelty omaa terveydentilaansa koskeva tieto ja selvitys tiedon merkityksestä.

Oikeus terveystietoon voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta on biopankeille kinkkinen kysymys. Ne kokoontuvatkin alkuvuodesta laatimaan yhteisiä pelisääntöjä terveystietojen luovuttamiselle.

– Tähän liittyy paljon eettistä pohdintaa, sanoo sairaalageneetikko Minja Pehrsson Helsingin biopankista.

– Tämä ei ole ollenkaan yksinkertainen asia. Ei ole eettisesti oikein antaa tietoa, että esimerkiksi jokin geenivirhe todennäköisesti aiheuttaa vaikeankin tilan, jos tilanteen korjaamiseen ei ole keinoa, pohtii laatuvastaava Aulikki Santavuori Turussa sijaitsevasta Auria-biopankista.

Myös tutkimuskoordinaattori Hanna Kujala Itä-Suomen biopankista pitää tietojen luovuttamista sopivana vain, jos niiden avulla voidaan ehkäistä tai hoitaa sairauksia.

THL biopankin johtaja Sirpa Soini huomauttaa, ettei uusien löydösten merkitys terveydelle aina heti edes selviä. Biopankkien aineistoja ei myöskään ole kerätty terveydenhuollon vaatimalla tarkkuudella. Ne soveltuvat hyvin päätelmien tekoon suurista aineistomassoista, mutta diagnoosia tai hoitopäätöksiä tehdessä yksikin väärä tulos on liikaa.

Mikä on luovutettavaa geenitietoa?

Tietosuoja-asetuksen mukaan myös geenitieto on henkilötieto, joka ihmiselle on pyydettäessä kerrottava. Tällaista tietoa syntyy biopankkien mukaan silloin, kun näytteitä analysoidaan tutkimuksissa.

– Jos meillä sen sijaan on ihan vain raakadataa, jota ei ole kirjattu rekisteriin eikä tulkittu, se ei mielestäni ole tietoa sanan varsinaisessa merkityksessä. Mielestäni on epäeettistäkin antaa ihmisille tietoa, joka ei ole validoitua (vahvistettua), Soini sanoo.

Koko geeniperimäänsä ei biopankin avulla siis todennäköisesti saa avattua. Keväällä lausunnoilla olleessa uuden biopankkilain esityksessä kuitenkin puhutaan genomitiedon antamisesta näytteen luovuttajan tutkittavaksi.

– Tämäntyyppinen toiminta saattaa siis olla tulossa, Soini sanoo.

Yksi haaste on, että geenitiedon mukana pitäisi tulla perinnöllisyysneuvontaa.

– Ja biopankeissahan ei yleensä ole klinikkatyötä. Olemme miettineet, mihin ihminen ohjattaisiin genomidatansa kanssa saamaan tulkintoja, Soini kertoo.

Sekä THL:ssä että Helsingin biopankissa on meneillään hankkeet, joissa geenitiedon luovuttamista ihmisille pohditaan ja pilotoidaan.

Melko vähän kyselyitä geenitiedosta

Toistaiseksi suomalaiset ovat pyytäneet biopankeilta varsin vähän tietoa.

Esimerkiksi Keski-Suomen, Itä-Suomen ja THL:n biopankkeihin ei niistä saadun tiedon mukaan ole tehty yhtään tietosuoja-asetuksen mukaista tietopyyntöä.

Helsingin biopankin johtaja Kimmo Pitkänen arvioi, että tietopyyntöjen määrässä näkyi pientä nousua, kun tietosuoja-asetuksen voimaantulosta keväällä uutisoitiin. Helsingin biopankkiin on tehty geenitiedosta alle kymmenen tietopyyntöä. Muita tietopyyntöjä tulee viikoittain.

Auria-biopankista näytteiden luovuttajat ovat kyselleet omia tietojaan varsin tasaiseen tahtiin. Aulikki Santavuori kertoo, että tiedusteluita on tullut joitakin kymmeniä, mutta alle sata.

Tulossa yhden luukun palvelu

Tulevaisuudessa kaikkien suomalaisten biopankkien geenitietojen on tarkoitus löytyäyhdestä paikasta, kun Suomeen perustetaan genomikeskus.

Vaikka genomilainsäädäntö ei ehtinyt ruuhkautuneen nykyeduskunnan käsittelyyn, genomikeskuksen valmistelu etenee koko ajan. Keskus on tarkoitus perustaa ensi vuoden lopussa, kertoo vastuuvirkamies Sandra Liede sosiaali- ja terveysministeriöstä. Varsinainen toiminta alkaa pari vuotta myöhemmin.

Keskukseen kertyisi paitsi siitä, millaisia asioita suomalaisten geeniperimästä on löydetty, myös siitä, mikä merkitys löydöksillä on terveyden kannalta.

– Genomikeskus on puuttuva linkki biopankkien ja terveydenhuollon välillä, kuvailee Liede.

Vaikka pääasiallinen tarkoitus on tuottaa tietoa terveydenhuoltoon, genomikeskus tarjoaisi asiantuntijapalveluita myös omista geeneistään muuten vain kiinnostuneille.

Geenitietojen tarkasteluun tarvittaisiin Lieden mukaan tietoturvallinen järjestelmä, sillä geeniperimätieto on erityisen arkaluontoista: se koskee ihmisen itsensä lisäksi hänen sukulaisiaan. Järjestelmän luomiseen on aikaa, koska genomikeskukseen alkaa kertyä tietoakin vasta usean vuoden kuluttua.

Oikeus omiin tietoihin

Biopankit säilyttävät ihmisistä otettuja näytteitä, kuten kudoksia tai verta. Lisäksi niillä on muuta tutkittavaan liittyvää tietoa.

Uusien näytteiden biopankkisiirtoon kysytään tutkittavan lupa näytettä otettaessa. Ennen 1.9.2013 hoitoa tai taudinmääritystä varten otettujen näytteiden siirto biopankkiin edellyttää alueellisen eettisen toimikunnan antamaa puoltavaa lausuntoa ja Valviran päätöstä näytteiden käytöstä biopankkitutkimukseen. Päätöksestä on tiedotettava tutkittaville joko henkilökohtaisesti tai julkaistavalla ilmoituksella.

Suomessa on kymmenen biopankkia, sekä julkisten että yksityisten toimijoiden omistuksessa.

Biopankit luovuttavat näytteitä ja muita tietoja tieteellisiin tutkimuksiin. Näytteiden luovutuksen kriteerit sisältävät muun muassa vaatimuksia tutkijan pätevyydelle ja tutkimuspuitteille.

EU:n toukokuussa voimaan tullut tietosuoja-asetus määrittelee tutkimuksen laajasti eli se kattaa myös esimerkiksi tuotekehityksen.

Näytteen antajalla itsellään on sekä tietosuoja-asetuksen että biopankkilain mukaan oikeus saada tietää, millaisia henkilötietoja hänestä biopankissa säilytetään ja millä perusteella. Biopankin on kerrottava, mihin tutkimuksiin tietoja on luovutettu. Luovuttajalla on myös oikeus saada tietää, mitä tietoja omista näytteistä on tutkimuksissa selvinnyt ja mikä tiedon merkitys on.