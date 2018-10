Vesangassa huolestuttiin kivilouhimon melusta, kylätien kestävyydestä ja lasten turvallisuudesta – harvinainen sammakko saattaa torpata hankkeen

Vesankalaiset voisivat valittaa ja kerätä adressia surkean kylätiensä kunnostuksen puolesta. Asfalttia riittää vajaan kilometrin pätkä ja sekin näyttää enemmän kerjäläisen tilkkutäkiltä kuin ajoradalta.

Kun asfaltti loppuu, alkaa kapea, kiemurainen ja kuoppainen soratie. Sen laitaa kuljetaan kouluun ja koteihin, jalkaisin ja polkupyörillä. 1.–6.-luokkalaisia on Vesangan koulussa 188 ja liikenteessä ovat myös sadan päiväkotilapsen vanhemmat. Tänä syksynä alkaa lisäksi päiväkotikoulun laajennus ja sen mukanaan tuoma työmaaliikenne.

Kaiken tämän kanssa vesankalaiset vielä elävät ja venyvät, mutta nyt kylätielle eli Vesankajärventielle on tulossa uuden kivilouhimon kuorma-autoliikenne. Suunnitelmana on perustaa uusi louhimo, josta mursketta kuljetetaan Jyväskylän ja lähialueiden rakentamisen tarpeisiin.

– Vesankajärventie on niin kapea, että siinä hädin tuskin mahtuu kaksi autoa vierekkäin. Olisi harmi, jos lapsia on pakko alkaa kyyditä kouluun, sanoo kyläyhdistyksen ydinryhmään kuuluva Laura Kanervo.

Vesangan koulun läheisyydessä on elävänä esimerkkinä Saukkolantie, joka on jo luokiteltu vaaralliseksi soranajon ja raskaan liikenteen takia. Jos myös Vesankajärventie luokitellaan vaaralliseksi, se tietää kaupungille kustannuksia lisääntyvistä koulukuljetuksista.

Kyläläiset ovat selvittäneet asioita sen verran, ettei Vesankajärventien kunnostukseen ole yhteiskunnan rahoja luvassa. Tiedossa on sekin, ettei kuorma-autojen aiheuttama liikennehaitta tule painamaan maa-aines- ja ympäristöluvan laillisuusharkinnassa. Luvan hakija Leustun Kaivu Ky on hankkinut luonto- ja ympäristövaikutusarviointeja, joissa on selvitetty muun muassa toiminnan vaikutukset melun, pölyn sekä pohjaveden näkökulmista. Maanomistaja on Suomen suurimpiin metsänomistajiin lukeutuva Finsilva.

Meluselvitys sai Vesangan koululle tiistai-iltana kokoontuneen vanhempaintoimikunnan naurahtelemaan happamaan sävyyn. Selvityksen mukaan louhimo- ja murskausmelu kuuluu vain puolen kilometrin päähän ja desibeleiltään alhaisena – ainakin keskimäärin.

– Humalamäestä kymmenen kilometrin päästä kuuluu murskaus tänne Vesankaan asti, kommentoi Saara Palmu.

Omituinen oljenkorsi on nyt viitasammakko, rauhoitettu eläin, jota esiintyy myös louhimoalueen lähellä. Hakijan teettämän selvityksen mukaan ei liian lähellä, mutta kylällä asuvan Jyväskylän yliopiston matelijatutkijan Janne Valkosen mukaan selvitys ei kerro koko totuutta ja lisäksi se on tehty väärään aikaan vuodesta eli loppukesästä. Viitasammakon esiintymiskartoitukset pitää tehdä keväällä niiden lisääntymisaikaan, jolloin ne ovat liikkeellä ja paremmin havaittavissa.

– Minulla ja muillakin on viitasammakkohavaintoja hankkeen vaikutusalueelta, kertoo Valkonen.

Sammakkohavainnot on saatettu tiedoksi Jyväskylän ympäristötarkastajalle. Valkonen muistuttaakin, että viranomaisen on huolehdittava luonnonsuojelulain noudattamisesta.

Myös kyläläiset vaativat, että viitasammakon esiintyminen on tutkittava tarkemmin.

Silti koululaisten vanhempia hieman naurattaa ajatus, että lasten turvallisuuden asiaa on nyt ajettava sammakon avulla.

– Kaikki kunnia sammakolle, mutta ollaan aika hakoteillä, jos oikeat asiat eli liikenteen radikaali muuttuminen ei riitä perusteeksi, sanoo Antti Ekonoja.

Vesangassa on meneillään louhimohanketta vastustavan adressin laatiminen. Nimiä on jo 500 ja lisää odotetaan kertyvän ensi maanantaihin saakka. Vesangan koulun vanhempainyhdistys päätti lähettää koululaisten koteihin tiedon ja kehotuksen osallistua adressiin.

Suunniteltu uusi louhimo sijaitsee Vesangan kylän pohjoispuolella noin viisi kilometriä valtatie 23:n ja Vesankajärventien risteyksestä. Suunniteltu ottomäärä on 390 000 kuutiometriä 5,5 hehtaarin alueella. Kalliota louhittaisiin ja murskattaisiin 2–5 viikon ajan kerrallaan 2–3 kertaa vuodessa.

Maa-aineslupaa käsitellään ensi viikolla Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaostossa.