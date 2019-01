Vesi levisi Kuopion kaupunginteatterissa kolmeen kerrokseen – vahingot odotettua lievempiä

Kuopion kaupunginteatterin vesivahinko paljastui aamulla pelättyä pienemmäksi ja vain yksi esitys perutaan, teatteri kertoo.

Yöllä sattuneessa vesivahingossa kastui muun muassa pieni näyttämö ja kellarissa sijaitsevaa rekvisiittaa. Vettä pääsi arviolta tuhansien neliöiden alalle.

Vesivahinko sattui pienen näyttämön kohdalla, ja vettä valui alaspäin niin, että sitä oli yhteensä kolmessa kerroksessa. Pelastuslaitos sai poistettua enimmän osan vedestä aamukuuteen mennessä ja nyt tiloja kuivatetaan.

– Vahingot osoittautuivat pelättyä pienemmiksi. Joitain rakenteita täytyy avata ja kuivattaa, kertoo va. teatterinjohtaja, hallintopäällikkö Anu Lehto-Korhonen STT:lle.

Onnekkaasti vedeltä säästyi muun muassa suuri näyttämö ja pukuvarasto.

Syyssonaatin lavasteita kastui

Ainoastaan lauantai-illan Syyssonaatti-näytös on peruttu, koska vesi kasteli muun muassa näytöksen lavasteita. Käyttämättä jäävät liput voi vaihtaa joko myöhäisempään esitykseen, toisen näytelmän esitykseen tai ne hyvitetään, teatteri kertoo.

Muihin näytöksiin, kuten Pakkassirkus Viruksen esityksiin vesivahinko ei vaikuta, koska näyttämöä on saatu kuivattua riittävästi.

Vesivahingon syyksi on varmistunut sprinkleriputken vioittuminen, kertoi päivystävä palomestari Antti Korhonen STT:lle. Vahinkoa pahensi Korhosen mukaan se, että pienen näyttämön vesiseinä laukesi ja vesi levisi näyttämölle. Vesiseinä on vesisumua, jonka tarkoituksena on ruiskuta näyttämön ja yleisön välille, jos näyttämöllä syttyy tulipalo.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, mikä sprinklerissä oli vikana.

Pelastuslaitos sai vuodosta tiedon automaattisena paloilmoituksena lauantain vastaisena yönä puoli kahden jälkeen. Teatterissa ei ollut tuolloin ketään paikalla.

Kuopion kaupunginteatteri on Itä-Suomen suurin ammattiteatteri. Rakennuksessa valmistui 2014 iso remontti, joka kesti pari vuotta.