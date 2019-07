Vesi loiskuu, kun sankojen kanssa hiivitään kilpaa Kivijärvellä – "Tää on jotain niin mahtavaa"

Suomalainen hulluus, hauska kilpailu, yhteinen ilonpito ja kesä yhdistyvät, kun suurta somejulkisuutta saavuttanut Sankohiipimisen SM-kisat kisaillaan lauantaina Kivijärvellä. Tilaisuuden Facebook-sivuilla on ollut yli 1,7 miljoonaa kävijää ja kilpailuun osallistumisesta kiinnostuneita oli 26 000!

– Näin paljon todellakaan ei ole mukaan tulossa, sillä iso osa on peukuttanut varmaan vitsillä. Varmuuden vuoksi olemme rajanneet osallistuja määrän 300 ensiksi ilmoittautuvaan. Nyt tiistaihin mennessä ilmoittautuneita on 247. Suosio on joka tapauksessa noussut, sillä viime vuonna kilpailijoita oli 85, kertoo kisapäällikkö Hannu Ahonen.

Tää on jotain niin mahtavaa, että mää en melkein kestä. Kertakaikkiaan. Siinä yksi kommentti kisojen Facebook-keskusteluista.

Järjestäjät ovat oppineet viime vuoden tuloshässäkästä, sillä nyt kisan järjestelyissä on ammattimainen ote ja sähköinen ajanottojärjestelmä valokennoineen ja siruineen. Kilpailussa kuljetetaan kahta vesisankoa helpohkossa maastossa esteiden kautta mahdollisimman nopeasti. Kilpailijan tulee yhdistää ripeys ja tasainen kyyti, sillä jokaisesta läikytetystä desilitrasta tulee viisi sekuntia lisäaikaa.

SM-mitaleista kilpailevat miesten ja naisten lisäksi nuoret ja veteraanit.

Illalla lomakylässä järjestetään "afterpartynä" Ämpärirock. Powerloadin lisäksi siinä esiintyy kahden miehen trubaduuriyhtye Kalevauva. Toinen vauva.fi-sivuston teksteillä laulunsa sanoittavista trubaduureista, Kimmo Numminen, on kivijärveläistä sukua ja viettänyt kaikki lapsuutensa kesät Penttilänkylän maisemissa.

Suomen Perinneurheiluliiton viralliset Sankohiipimisen SM-kisat Hannunkiven Lomakylässä la 13.7. klo 15 alkaen. Illalla lomakylässä Ämpärirock, esiintyjinä Kale-vauva ja Powerload.