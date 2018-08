Pietarsaaren edustalla onnettomuuteen joutunut vesibussi on uponnut, kertoo Länsi-Suomen merivartiosto. Onnettomuusalukselta pelastettiin 27 ihmistä, eli sekä matkustajat että miehistö ovat turvassa.

Tapahtumapaikka on Ådön kalasataman pohjoispuolella, ja hälytys onnettomuudesta tuli pelastuslaitokselle vähän puoli yhden jälkeen iltapäivällä.

Paikalle hälytettiin useita pelastuslaitoksen, poliisin sekä rajavartioston yksiköitä. Nyt meripelastustoimet ovat jo päättyneet.

Paikallislehti Österbottens Tidning julkaisi onnettomuuspaikalta kuvan, jossa näkyi, että vain aluksen keula on edelleen pinnalla. Lehden mukaan aluksen nimi on M/S Mässkär. Lehden mukaan poliisi on kuulustellut alustavasti aluksen kapteenia. Silminnäkijöiden mukaan aluksen moottori oli alkanut savuta, kertoo lehti. Lehden haastatteleman silminnäkijän mukaan ihmisiä pelastettiin turman jälkeen vedestä.

Aluksen omistajan verkkosivujen mukaan alus tekee lounasristeilyjä ja toimii taksiveneenä.

Turmassa johtovastuussa oleva Länsi-Suomen merivartiosto pyysi iltapäivällä onnettomuusalueella olevia siviiliveneitä antamaan työrauhan pelastusyksiköille ja pitämään etäisyyttä kohteeseen. Vesiliikennettä alueella rajoitettiin pelastustoimien turvaamiseksi meripelastuslain perusteella.

Myös Sipoossa upposi perjantaina vesibussi, jonka matkustajat saatiin veneestä laituriin jo ennen veneen uppoamista. Sipoossa aluksen uppoaminen johtui todennäköisesti aluksen puurungon kuivumisesta, kertoi Onnettomuustutkintakeskus.