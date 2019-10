Vesikriisikunta Petäjävesi valmistelee satoja tuhansia euroja maksavan karsitun vedenottamon rakentamista – "Kustannuksia on puristettu yli puolella pienemmiksi"

Petäjäveden kunnan päävedenottamon vesi ei edelleenkään mittaustulosten mukaan täytä laatuvaatimuksia. Näin kuntaa koetteleva vesikriisi jatkuu vielä viikkoja. Kunnan vesilaitoksen asiakkaille antama kehotus puolittaa oma vedenkulutus pysyy voimassa vielä pitkään.

Petäjäveden kunnanvaltuusto pitää ylimääräisen kokouksen maanantaina, ja asialistalla on vain päätösesitys uudesta vedenottamosta. Kunnanjohtaja Eero Vainion mukaan kyseessä on usean sadan tuhannen euron investoinnista turvallisuuteen.

– Nykyisen päävedenottamon imeytymisalueen mataluus on iso riski vesituotannossa. Kunta osti 5 hehtaaria maata Syrjäharjusta uuden vedenottamon rakentamispaikaksi. Itse vedenottamon rakentamiskustannukset ovat 400 000 euron luokkaa. Kustannuksia on puristettu yli puolella pienemmiksi jättämällä toteuttamatta veden happamuuden säätöön liittyvä alkalointilaitos. Happamuuden säätely onnistuu ilman sitäkin, kertoo Vainio.

Uuden vedenottamon koepumppaukset on tehty viime viikon aikana, ja tulokset tämän hetkisen tiedon mukaan saadaan ensi maanantaina, jolloin myös kunnanvaltuusto kokoontuu päättämään uuden vedenottamon rakentamisesta. Vedenottamolle luvan myöntävä Aluehallintovirasto on tällä viikolla lähettänyt kuntaan lupahakemuksen täydennyspyynnön. Pyyntö osoittaa lupakäsittelyn etenemisen, mutta merkitsee myös luvan valmistumisen venähtämistä loppuvuoteen.

Kuntalaisille on tarjolla Uimalan puusauna päivittäin vielä ensi tiistaihin. Naiset kylpevät kello 16-18, miehet kello 18-20, uikkarisekasauna on tarjolla kello 20-22.

Yleiset saunavuorot jatkuvat toistaiseksi, mutta niihin tulee muutoksia ensiviikolla. Ensi keskiviikosta alkaen yleiseen saunaan otetaan käyttöön perinteiset saunapäivät keskiviikko, perjantai ja lauantai. Lisäksi lauantaille ja sunnuntaille tulee mahdollisuus perhesaunaan päiväsaikaan ensi viikolla.

Ensiviikon keskiviikkona ja perjantaina naiset kylpevät kello 17-19 ja miehet kello 19-21. Lauantaisin uikkari-/perhesauna on kello 15-17, naisten saunavuoro on sen perään kello 17-19 ja miesten vuoro kello 19-21. Ensi viikon sunnuntainen uikkari-/perhesauna on tarjolla kello 15-18.