Vesilintumetsästys alkaa – järjestöt muistuttavat lajitunnistuksen tärkeydestä

Vesilintujen metsästyskausi alkaa tänään kello 12. BirdLife Suomi ja Metsästäjäliitto muistuttavat lajintunnistuksen tärkeydestä ja kehottavat välttämään taantuvien lajien metsästystä. Suomessa monen tärkeän riistavesilinnun kanta on taantunut koko 2000-luvun ajan, ja suuri osa vesilintulajeista on nykyisin uhanalaisia, järjestöt kirjoittavat tiedotteessa. Punasotka on esimerkiksi luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi, tukkasotka, haahka ja nokikana erittäin uhanalaisiksi.

– Useimpien riistavesilintulajien kanta ei edelleenkään osoita elpymisen merkkejä, ja niiden poikastuotto on huono. Vähenevä ja huonosti tuottava kanta ei kestä lisäkuolleisuutta. Siksi taantuvien lajien metsästystä on vältettävä, BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen sanoo tiedotteessa.

Myös runsaampien lintulajien metsästykseen toivotaan malttia

Valtakunnallisten vesilintulaskentojen perusteella myös sinisorsan, tavin ja telkän pesimäkannat olivat viime vuotta tavallista alhaisemmat. Järjestöt kehottavat malttiin myös runsaampien lajien metsästykseen, erityisesti viljaruokinnoilta metsästettäessä.

– Metsästäjien kannattaa keskittyä metsästystä hyvin kestäviin lajeihin, jollainen tällä hetkellä on lähinnä sinisorsa, sanoo Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors.

Järjestöjen mukaan syy monien vesilintulajien vähenemiseen piilee kosteikkojen katoamisessa ja umpeenkasvussa.

Metsästystilastoinnin parantamiseksi järjestöt toivovat kaikkien metsästäjien ilmoittavan saaliinsa Oma riista -palveluun.

Karhunmetsästys käynnistyy

Vesilintujen lisäksi myös karhunmetsästys alkaa tänään. Itä-Suomen alueella poliisi valvoo metsästystä yhdessä Rajavartiolaitoksen ja Metsähallituksen erätarkastajien kanssa.

– Valvonnalla pyritään ennalta ehkäisemään metsästysrikoksia sekä turvaamaan metsästyksen turvallinen ja laillinen toteutuminen. Valvonnan painotuksena ovat turvallinen metsästys, kaatojen laillisuus, aseiden laillinen kuljetus ajoneuvoissa, metsästäjien lupa-asiat sekä liikennevalvonta, rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisilaitoksesta sanoo tiedotteessa.

Muita eläimiä, joita saa metsästää tästä päivästä alkaen, ovat muun muassa euroopan- ja kanadanmajava.