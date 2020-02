Vesistön lääkejäämiä voisi pienentää tehostamalla sairaaloiden jätevesien käsittelyä

Vesistöihin päätyviä lääkejäämiä olisi mahdollista vähentää tehostamalla sairaaloiden ja hoitolaitosten jätevesien käsittelyä jo ennen kuin ne päätyvät puhdistamolle ja sekoittuvat muihin jätevesiin, kertoo professori Mika Mänttäri Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta. Mänttärin mukaan tällaisissa laitoksissa kannattaisi myös kerätä virtsa erikseen talteen, koska siinä lääkeaineiden pitoisuudet ovat korkeimmillaan.

– Se on lääkeaineiden kannalta todella paksu liuos, jos näin voidaan sanoa.

Lääkejäämien haitoista on saatu viime vuosina paljon uutta tutkimustietoa. Esimerkiksi kalojen on havaittu jopa vaihtavan sukupuoltaan vesistöön päätyneen estrogeenihormonin vaikutuksesta. Mielialalääkkeiden jäämillä on taas vaikutusta kalojen käyttäytymiseen. Luontoon päätyvät antibioottijäämät puolestaan heikentävät antibioottien tehoa maailmanlaajuisesti.

– Kaikki lääkeaineet eivät poistu nykyisissä puhdistusprosesseissa, se on ihan faktaa, Mänttäri sanoo.

Esimerkiksi särkylääkkeiden ibuprofeeni saadaan Mänttärin mukaan varsin hyvin poistettua nykyisin käytössä olevilla biologisilla puhdistustekniikoilla, kun taas epilepsia- ja mielialalääkkeiden tai nesteenpoisto- ja sydänlääkkeiden tehoaineet eivät poistu.

– Jos näitä aineita halutaan poistaa tehokkaammin, niin nykyisen puhdistuksen perään pitää laittaa joku tekniikka.

Jäämiä voidaan hapettaa, sitoa kiinteään aineeseen tai suodattaa

Lääkeaineita voidaan Mänttärin mukaan pilkkoa hapettamalla, niitä voidaan suodattaa pois johtamalla vesi erikoisrakenteisen kalvon läpi (membraanisuodatus) tai ne voidaan sitoa johonkin kiinteään aineeseen kuten aktiivihiileen. Kaikissa menetelmissä on omat etunsa ja haasteensa.

– Jos tuijotetaan pelkästään näitä lääkeaineita ja meillä on jo muuten hyvin puhdistettu vesi, niin silloin hapetuksella valtaosa lääkeaineista saadaan hyvin pienellä energialla pois.

Lääkeaineiden hajottaminen hapettamalla tuottaa kuitenkin uusia yhdisteitä, joiden kaikkia vaikutuksia ei tunneta.

Kalvosuodatuksen etuna taas on Mänttärin mukaan se, että menetelmä suodattaa lääkeaineiden lisäksi mikromuovit, bakteerit ja fosforin, mitä jäteveteen on mahdollisesti jäänyt biologisen puhdistuksen jäljiltä. Jos jätevedestä halutaan saada talteen arvokkaat tai käyttökelpoiset aineet, kannattaa käyttää useamman tekniikan yhdistelmää. Tällöin toki myös puhdistukselle tulee enemmän hintaa.

Lääkkeitä päätyy turhaan roskikseen

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) arvion mukaan lääkejäämien nykyistä tehokkaampi poistaminen aiheuttaisi tarvetta nostaa kuluttajan maksamaa jätevesimaksua alle kymmenesosalla. Johtava asiantuntija Taina Nystén Sykestä muistuttaa, että ympäristön lääkejäämiä voi pienentää myös muilla keinoin. Esimerkiksi käyttämättä jääneistä reseptilääkkeistä vain noin kaksi kolmasosaa palautetaan apteekkeihin. Loput menevät viemäriin tai roskikseen.

– Ihmiset eivät välttämättä tajua, että pienikokoisella lääkkeellä voi olla suuria vaikutuksia ympäristössä.

Kaiken kaikkiaan väestön ikääntyessä lääkkeiden käyttö väistämättä lisääntyy tulevina vuosina. Nysténin mukaan ympäristöön päätyy lääkeaineita paitsi nieltävistä pillereistä myös erilaisista iholle levitettävistä geeleistä ja voiteista sekä lääkelaastareista. Käytetyssä lääkelaastarissa voi olla vielä jopa puolet lääkeaineesta jäljellä.

Vaikka kuluttajien valistaminen on tärkeää, myös teollisuuden lääkeainepäästöt voisivat olla Nysténin mukaan tarkemmassa seurannassa.

– Olemme ehdottaneet, että lääketeollisuuden ympäristöluvissa velvoitettaisiin selkeämmin arvioimaan lääkeaineiden päästöjä.

Globaalisti yksi iso ongelma on Nysténin mukaan se, että lääkkeiden raaka-aineet tuotetaan usein Aasiassa, ja sikäläisistä päästöistä on hyvin vaikea saada tietoa.