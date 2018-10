Vesitaksoissa isot erot – laukaalaisessa vesiosuuskunnassa juodaan samaa vettä kuin Jyväskylässä, mutta vuoden lasku voi olla 345 euroa kalliimpi

Lievestuoreen naapurikylässä sijaitseva Saarilampi-Simunan vesiosuuskunta on yksi kalleimmista vesihuoltolaitoksista Ke­ski-Suomessa. On hankala sanoa, onko se kaikkein kallein, sillä koottua ajantasaista tietoa ei ole. Vertailua hankaloittaa myös se, että vesiosuuskuntia on noin 120. Lisäksi joka kunnassa on kunnallinen laitos.

Liittyminen Saarilampi-Simunan vesiosuuskuntaan maksaa 14 763 euroa, ja vesi maksaa 7,1 euroa kuutiolta (2,13 euroa käyttövesi, 4,97 euroa jätevesi kuutiolta). Perusmaksu 46,5 euroa on sentään keskimääräistä alhaisempi.

Liittymämaksu osuuskunnissa ja isoissa kunnallisissa vesilaitoksissa vaihtelee tyypillisesti tonnista kymppitonniin. Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnassa omakotitalon liittyminen maksaa 6 000 euroa, kun taas Konneveden Hytölä-Pukarassa 1 516 euroa.

Käyttöveden ja jäteveden kuutiohinnat vaihtelevat parin euron haarukassa neljän ja kuuden euron välillä. Isompia eroja löytyy perusmaksuista, jotka vaihtelevat muutamasta kympistä satasiin. Hankasalmen kunnan laitoksessa verollinen kuutiohinta on 5,83 euroa, mutta perusmaksut vain 45–65 euroa vuodessa. Muuramessa käyttömaksu on yhteensä 3,93 euroa kuutiolta, mutta perusmaksut 135–496 euroa vuodessa.

Jyväskylän Energialla (JE) kuutiohinta on halvimmasta päästä Keski-Suomessa, eli 3,96 euroa kuutiolta. Perusmaksu 298 euroa on kuitenkin valtakunnalliseen keskimäärään nähden nelinkertainen.

Jos omakotitalossa käytetään vettä 180 kuutiota vuodessa, on Saarilampi-Simunan alueella vesilasku vuodessa 345 euroa enemmän kuin Jyväskylän kaupungin alueella sijaitsevan omakotitalon lasku. Puhumattakaan liittymismaksusta, joka on Jyväskylässä reilun kymppitonnin halvempi. Siitä huolimatta Jyväskylä on tunnettu kalliista vesihuollostaan.

Itse vesi on Saarilampi-Simunassa samaa vettä, jota Jyväskylän Energia juottaa puolelle kaupunkilaisista, eli Vuonteen tekopohjavettä. JE myy sitä Laukaan Vesihuolto Oy:lle, joka puolestaan myy sitä Saarilampi-Simunan vesiosuuskunnalle ja se edelleen 83 liittymänomistajalleen. Jätevedet johdetaan kunnan jätevesipuhdistamolle. Järjestely ei ole poikkeuksellinen: näin toimivat useat pienet vesilaitokset, sekä kunnalliset että osuuskunnat.

– Hintataso on ollut isona kivenä kengässä osuuskunnan jäsenillä, kertoo osuuskunnan puheenjohtaja Mirja Lauronen.

Syy korkeaan hintatasoon löytyy osuuskunnan vesihuoltoverkoston rakentamisvaiheessa tehdyistä huonoista ratkaisuista. Ne puolestaan johtuivat ammattitaidon puutteesta osuuskunnassa. Vastaavaa on tapahtunut myös monessa muussa osuuskunnassa.

Osaamista puuttui Laurosen mukaan sekä hankkeen kilpailutuksesta että valvonnasta. Lainaa tuli käytettyä toimintakuluihin sen sijaan, että sitä olisi saanut käyttää vain rakentamiseen.

Tunteet ovat käyneet osuuskunnan sisällä kuumina. Lauronen tuli osuuskunnan puheenjohtajaksi viitisen vuotta sitten. Kauppatieteiden tohtorina hän on pyrkinyt viilentämään tunteet ottamalla kylmät talouslähtökohdat esille. Nykyisillä hinnoilla osuuskunnan talous on pysynyt pystyssä.

– Tähän saakka on laskut maksettu ja lainat lyhennetty.

Moni pieni kunnallinen vesihuoltoyhtiö ja kuntien lukuisat vesiosuuskunnat ovat kasvavan korjausvelan kanssa vaikeuksissa.

Laukaassa on käynnistetty kunnan vetämä selvitys, jossa vesiosuuskuntien tilanne ja tulevaisuuden vaihtoehdot käydään läpi.

– Joissain vesiosuuskunnissa talkoohenki alkaa hiipua ja ihmiset ikääntyvät. Kunta on tiettyyn tasoon saakka vastuussa, minkä vuoksi selvitämme osuuskuntien tilannetta, kertoo tekninen johtaja Janne Laiho.

Laukaassa on kymmenkunta vesiosuuskuntaa, joista osa ostaa veden Laukaan kunnan Vesihuolto Oy:ltä.