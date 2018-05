Vesivahinko sosiaali- ja terveyskeskuksessa – akuuttivastaanotto suljettu Järvenpäässä

Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa on sattunut laaja vesivahinko, tiedottaa Järvenpään kaupunki. Vesivahinko on sattunut sosiaali- ja terveyskeskus JUST Akuutin eli entisen päivystyksen ja ensiavun tiloissa.

Potilaita kehotetaan hakeutumaan hätätilanteissa Hyvinkään sairaalaan. Tällöin tulee soittaa ensin numeroon 116 117.