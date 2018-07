Vesiverkostoon pääsi bakteeria – juomavesi on keitettävä Karstulassa Vastingin kylällä

Karstulaan Vastingin kylälle on annettu vedenkeittokehotus. Alueen verkostovedestä on löytynyt suolistoperäistä enterokokkibakteeria, minkä takia juoma- ja ruuanlaittoon käytettävää vettä on keitettävä vähintään viiden minuutin ajan.

Karstulan kunta kertoo, että vettä voi käyttää pesuvetenä, mikäli se ei näytä tai haise pahalle.

Näytteet vesiverkostosta otettiin keskiviikkona. Näytteistä ei löytynyt ulosteperäistä e. coli -bakteeria. Verkostoveden klooraus on aloitettu, mutta matala klooripitoisuus ei aiheuta terveyshaittaa esimerkiksi peseydyttäessä.

Vastingin kylää lukuun ottamatta verkostoveden laatu täyttää kriteerit. Näytteitä on otettu torstaina lisää, ja Karstulan kunta kertoo tutkimusten tuloksista perjantaina.