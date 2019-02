Vetinen viikonloppu luvassa maan eteläosiin – jalankulkijoilla pääkallokeli

Viikonlopusta on tulossa vetinen, varsinkin maan etelä- ja lounaisosassa. Alkuviikosta sen sijaan voidaan päästä etelässäkin pikkupakkaselle ainakin hetkeksi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen yli kulkee matalapaineita, jotka tuovat mukanaan lauhaa ilmaa ja sateita. Uusi sadealue saapuu tänään maahan lounaasta. Sateet tulevat etelä- ja lounaisrannikolla vetenä ja räntänä.

Jalkakäytävät ovat Etelä- ja Länsi-Suomessa aamusta alkaen erittäin liukkaita, koska jään päälle kertyy vettä. Liukastumisriski on huomattava, Ilmatieteen laitos varoittaa.

Ajokeli muuttuu huonoksi Lappia lukuun ottamatta koko maassa lumi- tai räntäsateen sekä lumisten ja sohjoisten teiden vuoksi.

Etelä- ja Keski-Suomessa sade voi olla paikoin runsasta. Lämpötila on nollan ja plus kolmen asteen välillä. Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sateet tulevat enimmäkseen lumena ja räntänä. Lämpötila liikkuu nollan molemmin puolin.

Lapissa pilvisyys on vaihtelevaa ja päivällä luvassa on paikoin heikkoa lumisadetta. Lämpötila on aluksi selvästi pakkasella, mutta Etelä-Lapissa mittari voi kohota yöllä plussan puolelle.

Alkuviikko tuo mukanaan heikkoja pakkasia Etelä- ja Keski-Suomeen.