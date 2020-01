Vetiset lauhat nostavat elohopean likelle tammikuun lämpöennätystä

Lauha sää pysyttelee Suomen yllä sitkeästi seuraavat päivät, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Lounaasta saapuvat virtaukset tuovat maan etelä- ja keskiosiin sumua ja sateita, mutta pohjoisemmassa sateet putoavat kuitenkin lumena.

Tiistaina lämpötila on nollan yläpuolella suuressa osassa maata Etelä-Lappia myöten. Sää lauhtuu edelleen keskiviikkona, jolloin lämpötila kohoaa Ahvenanmaalla jopa yhdeksän asteen tuntumaan. Tammikuun lämpöennätys on 10,9 astetta ja se on mitattu Ahvenanmaalla vuonna 1973.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää selkiytyy torstaista alkaen, mutta lämpötilat pysyttelevät tavanomaista lämpimämpinä vuodenaikaan nähden.