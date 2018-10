Vetoisuus ja häiriökäyttäytyminen lukitsivat pääkirjaston takaoven

Jyväskylän kaupunginkirjaston pääkirjaston kulkureitteihin on tehty muutoksia maanantaina lähtien. Cygnaeuksenkadun puoleiseen sisäänkäyntiin on asennettu sähköovi, ja korttelia halkovan kujan puoleinen taka-ovi on jatkossa aina lukittu.

Kauppakadulta erkanevan, sisäpihalle vievän kujan varrella olevasta takaovesta ovat kulkeneet muiden muassa liikuntaesteiset. Koska takaovi suljetaan, vastaavasti Cygnaeuksenkadulle tehtiin sähköovi, jotta liikuntaesteisten ja lastenvaunujen kanssa liikkuvien henkilöiden on helpompi kulkea. Sähköovi avataan seinässä olevasta katkaisimesta.

Pääkirjasto-kansalaisopistotalon takasisäänkäynti on nyt suljettu kaikilta muilta paitsi liikuntaesteisiltä ja lastenvaunujen kanssa kulkevilta henkilöiltä sekä tavarantoimittajilta.

– Se on alunperinkin tarkoitettu huoltoliikenteelle, mutta sitä on käytetty paljon esimerkiksi sunnuntaisin, kun ihmiset ovat tulleet lehtilukusaliin. Kirjastossa tehtyjen muutoksien takia alueella ei enää ole jatkuvasti henkilökuntaa, ja häiriökäyttäytyminen on oven läheisyydessä lisääntynyt. Siellä kulkee esimerkiksi päihtyneitä, osastosihteeri Lea Hassinen kertoi.

Takasisäänkäynti päätettiin sulkea myös vetoisuuden vähentämiseksi ja talon lämpötalouden parantamiseksi.

Kokonaan pois asiakaskäytöstä takaovi ei ole, sillä invapysäköintipaikkaa käyttävien ja taksilla kulkevien henkilöiden kulku sujuu jatkossakin parhaiten takasisäänkäynnin kautta.

– Takaoven yhteyteen on asennettu soittokello ja valvontakamera. Ovi avataan soittajalle pääkirjaston ensimmäisessä kerroksessa olevasta palvelupisteestä, Hassinen sanoi.

Pääkirjasto-kansalaisopistotalon Cygnaeuksen- ja Vapaudenkadun puoleiset ovet ovat auki maanantaista perjantaihin kello 8–20, lauantaisin kello 9–16 sekä sunnuntaisin kello 12–16. Kirjaston takasisäänkäynti on käytettävissä näiden kellonaikojen mukaisesti liikuntaesteisille ja lastenvaunujen kanssa kulkeville henkilöille.