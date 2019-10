Veturinkuljettajien työnseisaus lamauttaa pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen maanantaina – 300 veturinkuljettajaa ei tule aamulla töihin

Veturinkuljettajien työnseisaus sotkee pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen maanantaina. Rautatiealan unioni (RAU) kertoo, että Helsingin VR lähiliikenneyksikön veturinkuljettajat eivät saavu maanantaina kello 3–9 alkaviin vuoroihin.

Työseisauksen vaikutus heijastuu kuitenkin pitkälle maanantai-iltaan, koska jos veturinkuljettajan työvuoro olisi alkanut vaikka kello 9 ja kestänyt kello 18 asti, myöskään mitään tälle vuorolle kuuluvaa junaa ei ajeta. Kello 9 jälkeen alkavat vuorot ajetaan.

Seisaus koskee kaikkia pääkaupunkiseudun lähijunia, eli Helsinkiin saapuvia ja sieltä lähteviä lähijunia, myös Riihimäelle ajavia R- ja Z-junia, kertoo RAU:n Helsingin veturinkuljettajien osaston varapuheenjohtaja Topi Lajunen STT:lle.

Lajusen mukaan päätös työnseisauksesta tehtiin tänään kello 17.

Työnseisaukseen osallistuu Lajusen mukaan kolmisensataa kuljettajaa. Kaukoliikennettä lakko ei koske.

Myös RAU:n Riihimäen veturinkuljettajat ry:n veturinkuljettajat osallistuvat työnseisaukseen kello 3.30–9.

Lajusen mukaan kuljettajilla on valmius ajaa kuitenkin hätätilanteisiin liittyviä ajoja myös työnseisauksen aikana. Muutoin junat eivät Lajusen mukaan liiku aamulla. Hän arvioi, että esimiehiä, joilla on kuljettajan pätevyys, on töissä 1–2.

– Käytännössä totaalistoppi, Lajunen luonnehtii työnseisauksen vaikutuksia.

VR kertoo STT:lle tiedottavansa työseisauksen vaikutuksista pian.

Riita koskee työvuorojen ajankohdasta ilmoittamista

Lakko liittyy siihen, että liitto vastustaa VR:n uutta toimintamallia niin sanottujen heittovuorojen ajankohdan ilmoittamisesta. Voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan "heitossa" olevalle työntekijälle on arkisin ilmoitettava työvuoro viimeistään työvuoroa edeltävänä päivänä klo 17 ja viikonloppuisin viimeistään edeltävänä perjantaina. Työvuoron ajankohtaa ei siis tiedä etukäteen, tai sitä, onko työvuoroa ylipäätään.

Tähän asti työvuorot on ilmoitettu tekstiviestillä.

VR:n uuden tulkinnan mukaan ilmoittamisvelvollisuus täyttyy sillä, että työnantaja asettaa työvuorot uuteen järjestelmäänsä nähtäville, RAU kertoo. VR on ilmoittanut, että uusi systeemi tulee käyttöön maanantaina, Lajunen kertoo.

– Jouduttaisiin ravaamaan työnantajan tietojärjestelmissä jatkuvasti katsomassa, onko seuraavana päivänä töitä vai ei, Lajunen sanoo.

RAU pitää menettelyä työehtosopimuksen vastaisena.

– VR hakee tässä säästöjä siirtämällä toimiston työtehtäviä veturinkuljettajille vapaa-ajalla tehtäväksi ilman korvausta, vähän samaan tapaan kuin lipunmyynnissä on siirrytty itsepalveluun erilaisten sovellusten kautta, RAU:n puheenjohtaja Tero Palomäki sanoo tiedotteessa.

Työehtosopimuksen vastapuoli Palvelualojen työnantajat Palta pitää lakkoa laittomana. Paltan mukaan VR on vain päättänyt siirtyä käyttämään vuoroista ilmoittamiseen erillistä sovellusta tekstiviestin sijaan.

– Ilmoitus tulee kuitenkin myös jatkossa veturinkuljettajien puhelimeen, Paltan neuvottelujohtaja Janne Laitinen sanoo tiedotteessa.

Laitisen mukaan työehtosopimuksiin liittyvät erimielisyydet pitäisi käsitellä sitä varten sovituissa menettelyissä, ja asiaan liittyvä menettely on tällä hetkellä kesken.

– Työtaisteluiden aloittaminen kesken neuvotteluprosessin rikkoo vakavasti vallitsevaa tapaa ja on erityisen moitittavaa. Pahoittelemme matkustajaliikenteelle aiheutuvaa haittaa ja teemme Paltassa kaikkemme, jotta tilanne saadaan ratkaistua mahdollisimman pian, Laitinen sanoo.