Video: Auramies kertoo Riihivuorentien mönkkäritörmäyksestä – "Pyytäisin nyt harkintaa sinne ratin taakse"

Muuramelainen konepalveluyrittäjä Kalle Tammivuori joutui keskiviikkoiltana vähän ennen puolta yötä järkyttävään tilanteeseen, kun mäkeä laskemassa olleiden nuorten kuljettama mönkijä törmäsi myrskyn keskellä pysähdyksissä olleeseen aura-auton keulaan.

Tammivuori oli auraamassa entisen laskettelukeskuksen päälle nousevaa Riihivuorentietä. Aapeli-myrsky pauhasi jo täydellä voimallaan ja lunta tuli sitä mukaa, kun ehti aurata.

Kertaalleen raskas auto pääsi mäen laelle, mutta toisella nousulla auto jäi kiinni jyrkkään mäkeen. Onneksi, sillä samassa mäkeä alas kiisi traktorimönkijä perävaunuineen. Äkkijarrutuksesta huolimatta mönkijä törmäsi auraus-auton etukulmaan.

Kyydissä oli yhteensä neljä nuorta, ratissa 18-vuotias nainen ja vierellä toinen nuori nainen. Perälavalla matkasi kaksi nuorta miestä, jotka sinkoutuivat törmäyksellä pitkin tietä.

Paikalle tarvittiin ambulanssi. Poliisin mukaan vahingoittumiset jäivät kuitenkin lieviksi.

Myös ajoneuvojen vauriot jäivät pieniksi, mutta Tammivuorta asia jäi kuitenkin mietityttämään: miten olisi käynyt, jos aura-auto olisi ollut tiellä ja liikkeellä? Mönkijäyhdistelmä olisi törmännyt suoraan auran terään.

– Hirveä hätä nuorilla oli törmäyksen jälkeen, että mitähän vanhemmat nyt sanovat, kertoo Tammivuori.

Seuraavana aamuna Tammivuori kirjoitti Facebookissa muuramelaisten puskaradioryhmään rakentavat terveiset: "Pyytäisin nyt erittäin tarkkaa harkintaa sinne ratin taakse, muiden ja omankin turvallisuutenne takia".

Lisäksi hän toivoi vanhempia vaikuttamaan nuorisonsa liikkeisiin varsinkin kevytrakenteisilla kulkuneuvoilla.

Vuosien myötä Tammivuori on pannut merkille rälläämiskulttuurin lisääntymisen sekä autoilla että muilla moottorivälineillä. Muuramessa esimerkiksi Halpahallin piha on suosittu paikka, jossa ajetaan "kahva edellä" koko parkkipaikan läpi. Myös pikkuteitä auratessa näkee edellä kulkeneiden autojen jäljistä, miten lumella on kurviteltu laidasta laitaan. Liikennekurittomuutta harjoitetaan varsinkin yöaikaan.

Päiväaikaan auramiestä huolettavat pienet koululaiset. Hengenvaarallisia leikkejä ovat lumipenkkaan piiloutuminen tai auran sinkoaman lumivyöryn alle heittäytyminen. Joskus auran on työnnettävä penkkaa sivummalle, jolloin lasten tekemät onkalot kerta kaikkiaan murskautuvat. Myös kevytväylällä kohdatessa lasten ei pitäisi juoksennella moneen suuntaan.

– Mieluiten pitäisi seistä reippaasti paikoillaan, jotta auraaja näkee, neuvoo Tammivuori.

Katujen ja teiden talvihoidossa pyörii nyt maksimimäärä aurauskalustoa. Työtä tehdään yötä päivää, katujen aukaisun jälkeen riittää tarkemman työn tekemistä ja polanteiden höyläämistä.

– Uskallan sanoa, että kaikki auraajat tekevät nyt parhaansa, sanoo Tammivuori.

Silti auraajat eivät ole saaneet pelkkää kiitosta, vaikka sitäkin on toki jaksettu antaa.

– Kaikilla käsimerkeillä auraajia tervehditään, kertoo Tammivuori nauraen.

Tiellä liikkumisen turvallisuus on ykköstavoite, josta ison lumimyräkän keskellä huolehditaan. Jos lunta tulee nopeasti paljon, on sula mahdottomuus saada kaikkea yhtä aikaa tehtyä.