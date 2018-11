Video: Liekit löivät jo katolla, mutta vanhusasuntojen tuhot jäivät rivitalopaloa pienemmiksi – Tässä syyt

Jämsässä on tapahtunut viikon aikana kaksi tuhoisaa rivitalopaloa. Ensimmäisessä talo tuhoutui asuinkelvottomaksi, toisessa palo saatiin rajattua pääosin yhteen asuntoon.

Tiistaista rivitalopaloa palokunta joutui taltuttamaan tunteja, sunnuntaina aamulla vanhusten palveluasunnoilla tuli saatiin hallintaan huomattavasti nopeammin. Osasyy tähän on kattorakenteissa, kertoo kummassakin tapauksessa päivystävänä palomestarina toiminut Tuomas Lyytikkä.

– Talon katto oli osastoitu ja se hidasti palon leviämistä niin, että pääsimme väliin nopeasti, sitä myöten vahingotkin olivat pienempiä. Aiemmin palaneessa rivitalossa osastointia ei ollut.

Kattojen osastoinnista säädettiin Lyytikän mukaan lailla 1990-luvun alussa.

– Vanhemmissa asunnoissa rakenteen tuli kestää 30 minuutin palo niin, ettei tuli leviä huoneistosta toiseen. Uusissa vaatimuksissa vastaava rakenne on tehtävä myös ullakkorakenteisiin: rakenteen on pidätettävä paloa 30 minuutin ajan myös ullakolla. Osastointi on tehtävä lattiasta vesikattoon saakka huoneistoittain.

Aiemmin välikatto oli usein osin tai jopa kokonaan yhtä tilaa.

– Osastointi antaa meille aikaa palon sammuttamiseen.

Olisiko vanhusten rivitalolla vahingot olleet samanlaisia kuin aiemmassa palossa, ellei osastointia olisi ollut?

– Mahdollisesti. Toki sunnuntaina myös havaitsemisaika oli lyhyempi, koska kiinteistössä ollut automaattijärjestelmä havaitsi palon nopeasti ja hälytys lähti heti.

Kummankaan palon syttymissyystä ei ole vielä varmuutta. Poliisi tekee teknistä tutkintaa Saksalan palveluasuntojen palopaikalla sunnuntain aikana.

Saksalasta joutui evakkoon yhteensä seitsemän ihmistä. Rivitalossa on yhteensä seitsemän asuntoa. Paloasunto tuhoutui ja seinänaapurit kärsivät vesi- ja savuvahinkoja.

– Ainakin ne kolme asuntoa ovat pidempään pois käytöstä, Lyytikkä sanoo.

Poliisi tutkii palon syttymissyytä.

Myöskään tiistaisen rivitalopalon syttymissyystä ei ole vielä varmuutta.