Video ja kuvasarja: Iloista juhlintaa ja tärkeitä aiheita – Pride-kulkueeseen osallistui toistatuhatta marssijaa

Jyväskylän keskusta täyttyi lauantaina iloisista ilmeistä ja sateenkaarilipuista, kun Jyväskylä Pride -viikon huipentanut Pride-kulkue marssi keskustan läpi.

Alun tihkusateesta huolimatta paikalle saapui värikkäästä pukeutunut ja kaiken ikäisistä osallistujista koostunut letka, joka ulottui liikkeelle lähtiessään kaupungintalon edestä Kalevankadulle saakka.

Poliisin arvion mukaan paikalla oli 1 000–1 500 marssijaa ja kulkue sujui rauhallisesti. Kulkueessa oli mukana muun muassa puolueita, lapsiperheitä ja useita sateenkaarilippuun sonnustautuneita koiria.

Osassa kulkuetta soi musiikki. Kylttien ja banderollien kanssa käveltiin huutaen iskulauseita, kuten "Translaki nyt!". Reitin varrelle oli kerääntynyt myös marssin seuraajia.

Lohjalaiset Arja ja Maija Majuri olivat tulleet paikalle prideturisteina. Majurit ovat olleet sateenkaariveteraaneina mukana Prideissa jo 90-luvulta. Arja Majurin mukaan kyseessä on yhdenvertaisuuden juhla.

– Kuulimme eilen, että tässä on ollut kahdeksan vuoden tauko ja silloin tiesimme, että olemme oikeassa paikassa. Läsnäolemalla ja kannustamalla maakunnallisissa Prideissa saadaan innostettua, että näitä järjestettäisiin säännöllisesti. Niin keskustelu etenee, Maija Majuri sanoo.

Arja Majuri halusi osallistua kulkueeseen myös seurakunnan työntekijänä, koska kokee, että maakunnissa seurakunnan työntekijöiden on vaikeampi osallistua kulkueeseen avoimesti.

Jyväskylän kulkueen tunnelma oli pariskunnan mielestä iloinen, vapautunut ja lämmin.

Jyväskyläläiset Hanne Lehtinen, Venla Lyytikäinen ja Jenna Lehto sekä vantaalainen Eeva Engström kertovat halunneensa tulla Prideen ihmisoikeuksien takia.

– Kyllä se on kiva, kun kotikaupungissakin järjestetään tällainen, vaikka tämä on paljon pienimuotoisempi ja pienempi kaupunki, mutta tosi paljon porukkaa tänne kyllä tuli silti, sanoo Lehtinen.

– Minusta on hankala nähdä omanlaisia ihmisiä katukuvassa ja on kiva, että on tapahtuma sitä varten, jatkaa Lyytikäinen.

Priden merkitys on porukasta tasa-arvossa ja yhteisössä sekä siinä, että saadaan näkyvyyttä tärkeille asioille, kuten translaille.

– Itsellä muunsukupuolisena valtaväestö ei hirveästi tiedä siitä. Esimerkiksi terveydenhuollossa välillä ahdistaa, että kyseenalaistetaan, sanoo Engström.

Lotta ja Nina Varjokangas marssivat kulkueessa ensimmäistä kertaa vuoden vanhan Tyykon kanssa. Varjokankaat halusivat osallistua marssille, sillä se on heille perheenä tärkeä asia ja järjestetään vieläpä kotikaupungissa.

– Pride merkitsee näkyvyyttä ja että me ollaan julkisesti me, että ei olla missään kaapissa, sanoo Nina Varjokangas.

Kulkueessa oli Varjokankaiden mukaan lämmin fiilis marssia kuunnellessa muun muassa kannustuksia katujen varsilta.

– Sinänsä on ylpeydenaihe, että myös Keski-Suomessa näin pienessä kaupungissa voidaan järjestää tällainen tapahtuma, sanoo Lotta Varjokangas.

– Me sateenkaariperheet kokoonnuimme kaikki yhteen ja oltiin kulkueessa, että samalla tutustuu myös muihin, jatkaa Nina Varjokangas.