Videota sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen puolesta heijastettu Presidentinlinnan pihan seinään

Helsingissä on heijastettu Presidentinlinnan pihaan rajoittuvaan seinään viestivideota sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen puolesta.

Videohankkeesta kertoi Twitter-sivullaan ihmisoikeuksien puolesta toimiva Human Rights Campaign. Ennen Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamista seinään heijastetun videon tekstissä on vaadittu molempia johtajia pysäyttämään ihmisoikeusrikokset, joita on tehty sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä vastaan Venäjän Tshetsheniassa.

Videoviesti alkoi lauseella Silence is deadly. Teksti kääntyy suomeksi muotoon Vaikeneminen on tappavaa.

Human Rights Campaignin johtaja Ty Wesley Cobb tuomitsi sunnuntaina Trumpin vaikenemisen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokemista ihmisoikeusloukkauksista. Cobb otti asiaan kantaa puheessaan Helsinki Calling -mielenosoituksessa.