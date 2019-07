Vielä on villihevosia – Korkeasaaren mongolianvillihevoset Hanna ja Helmi vapautettiin Mongolian aroille

Korkeasaaren mongolianvillihevoset Hanna ja Helmi on vapautettu lajin kotiseudulle, kerrotaan Korkeasaaren eläintarhasta. Hevoset vapautettiin luontoon vahvistamaan uhanalaisen lajin luonnonkantaa. Hanna ja Helmi ovat ensimmäiset Suomesta Mongoliaan palanneet mongolianvillihevoset.

Viime kesänä kolmevuotiaat hevoset kuljetettiin Prahasta Gobin autiomaahan Mongoliaan aidatulle totutusalueelle. Hannan ja Helmin kanssa Mongoliaan kuljetettiin myös yksi mongolianvillihevonen Saksasta ja yksi Sveitsistä. Nyt vuoden mittainen totutusjakso on päättynyt, ja hevoslauma on vapautettu aitauksesta.

Lauman viides jäsen on ori Hustai, joka otettiin talveksi totutusalueelle tervehtymään sen loukattua jalkansa. Hustai on syntynyt toisella mongolialaisella suojelualueella ja siirretty nykyiselle alueelle kolme vuotta sitten. Tammalaumaan on siis saatu ori, joka tuntee arot myös totutusalueen ulkopuolella.

Yksi lauman tammoista jo kantavana

Hannan ja Helmin lauma liikkuu nyt noin kymmenen kilometrin päässä totutusalueesta ja hyödyntää lähistöllä olevaa juomapaikkaa. Hanna näyttää olevan lauman johtava tamma, ja yksi lauman tammoista on jo kantavana.

Suojelualueella partioivat paikalliset tarkkailevat hevosten vointia ja kirjaavat varsomiset, menehtymiset sekä haaremien vaihdot. He myös auttavat hevosia esimerkiksi järjestämällä talviruokintaa. Tällä hetkellä suojelualueella on noin 270 villihevosta.

Korkeasaaren eläintarhan mukaan mongolianvillihevonen hävisi luonnosta 50 vuotta sitten, mutta eläintarhojen avulla laji pelastui sukupuutolta ja voitiin palauttaa takaisin elinalueelleen. Villihevosten määrä luonnossa on kasvanut yli 400 yksilöön, mutta ankarat talvet koettelevat kantaa.

Vuonna 2010 erityisen luminen talvi tappoi kaksi kolmasosaa lajista. Silloin Prahan eläintarha päätti toimia ja aloittaa luontoon palautukset, joissa villihevosia lennätetään arolle armeijan rahtikoneella.