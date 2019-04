"Vieläköhän täällä kehtaa olla?" – Etätyön suosio näkyy Jyväskylän kahviloissa, mutta asiantuntija ei niele purematta monen paikkavalintaa

Jussi Utoslahden, 39, työkaveri on ollut tällä viikolla lomalla, joten Utoslahti siirsi työnsä sinne, missä on ihmisiä. Yrityksen toimintajärjestelmän päivittäminen onnistui myös jyväskyläläisestä kahvila VENNistä. Utoslahti kertoi uppoutuvansa työhön paremmin, kun ympärillä on sopivasti hälinää.

– Täällä soi sopivan rentouttava musiikki ja ilmapiiri on rauhallinen. Kahvikupin hintaan kuuluva santsikuppi on kiva lisä. Koen, että sen turvin kehtaa istua pidempään, hän kertoi.

Monipaikkatyö yleistä Suomessa

Viidennes suomalaisista palkansaajista tekee etätyötä säännöllisesti, 14 prosenttia satunnaisesti, kertoo Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki. Tulokset käyvät ilmi työolobarometristä 2017.

Eurooppalaisesta työolotutkimuksesta (Eurofound 2015) puolestaan selvisi, että peräti 45 prosenttia suomalaisista tekee monipaikkaista työtä eli työskentelee useissa eri paikoissa, kuten kotona, asiakkaan tiloissa, kulkuvälineissä ja kahviloissa. Muissa EU-maissa vastaava luku oli 30 prosenttia, joten suomalaiset saivat osin oikeutetusti lempinimen ”tietotekniikan ajan paimentolaiset”, Ruohomäki kertoo.

Kannettavat laitteet, mobiiliteknologia ja työn luonteen muuttuminen ovat Ruohomäen mukaan johtaneet etätyön ja monipaikkaisen työn yleistymiseen.

– Kaikki työt eivät ole sidottuja tiettyyn paikkaan. Asunnot ovat kalliita ja pieniä, joten töitä ei välttämättä haluta tehdä kotonakaan, vaan niin kutsutuilla ”kolmansilla työpaikoilla”, hän kertoo.

Ketään ei heitetä ulos, sanoo ravintolapäällikkö

Tunnelmalliset kahvilat houkuttelevat etäpäiväläisiä käymään taloksi, mutta ärsyttääkö kahvilanomistajaa pöydänvaltaaja, joka hörppii samasta kahvimukista vielä tuntien kuluttuakin?

Ravintolapäällikkö Jukka Puhalaisen vastaus on ei. Hänen mukaansa ravintolan liikeideaan kuuluu, että VENNiin tullaan lukemaan, syömään, viihtymään ja tekemään töitä. Ostopakkoa ei ole.

– On enemmän kuin jees, että aamulla ja aamupäivällä, kun väkeä on muuten vähemmän, VENNiin tullaan tekemään töitä. Meillä ei kukaan tule kyselemään, oletko tilannut jotain. Jos ruokailijat eivät mahdu istumaan, yritetään järjestää lisää paikkoja, mutta ketään ei heitetä pihalle, hän toteaa.

Etätyöntekijät ovat tervetulleita myös Espresso Houseen. Operatiivisen johtaja Santtu Hellströmin mukaan ketjun kahviloissa tehdään paljon töitä etänä, ja suodatinkahvia saa santsata.

Wilhelmiina-kahviloiden omistaja Minna Lähteenmäkikään ei pistä etätyöntekijöitä pahakseen, vaikkei Jyväskylän keskustassa Nikolainkulmassa sijaitsevaa kahvilaa olekaan suunniteltu työnteon ehdoilla. Olennaista on silti ostaa ainakin jotakin.

– Kohtuuden rajoissa meillä saa tehdä töitä. Kahviloihinhan tullaan viihtymään pitkäksi aikaa ilman töitäkin. Varaamme myös yhtä huonetta työporukoille tunniksi kerrallaan. Vuokraa ei peritä, mutta jotain täytyisi silloinkin ostaa, hän kertoo.

Gradu etenee kahvilassa paremmin

Liikuntatieteitä opiskelevien Pinja Harjunpään, 25, ja Kaisa Ahvenuksen, 27, yhteisen opinnäytetyön etenemiselle on tärkeää, että gradupari lähtee pois kotoa.

– Kotona ympäristö on vapaamuotoinen. Se johtaa helposti siihen, että jutut ajautuvat sivuraiteille. Kahvilassa on mukavaa, mutta virallisempaa, he kertovat.

Tasainen taustahäly ei kaksikkoa haittaa, mutta joskus ajatus saattaa karata, jos jonkun puhujan ääni erottuu selkeästi.

– Eräänä päivänä toisessa kahvilassa eräs nainen puhui ruotsia puhelimeen. Sitä oli iso kiusaus jäädä kuuntelemaan, Harjunpää sanoo.

Harjunpää ja Ahvenus ovat tehneet graduaan myös yliopiston kirjastolla, mutta siellä tunnelma on muuttunut heidän mukaansa ankeaksi remontin lähestyessä.

– Siellä on aina hyvin täyttä, ja ryhmätyötilat on usein varattu pitkäksi aikaa eteenpäin.

Kotona kotiaskareet koukuttavat

Kun Ida-Maria Huhtalalla, 20, on kerrankin opetukseton päivä saksan kielen ja kulttuurin opinnoistaan, hän viettää sen mielellään Jyväskylän keskustan Espresso Housessa opiskellen. Kotona opiskelu muuttuu turhan herkästi tiskaamiseksi tai muuksi päivänpolttavaksi kodinaskareeksi.

– Täällä ei voi tehdä muuta kuin opiskella. Välillä pidän taukoa, ja silloin tekee hyvää katsoa, mitä ympärillä tapahtuu, Huhtala kertoo.

Ilmapiiri ja lounastarjonta ovat Huhtalan paikanvalintaperusteet. Verkkoyhteyden pystyy jakamaan puhelimesta ja musiikin vaihtamaan mieleisekseen laittamalla kuulokkeet korviin.

Lisää yhteisöllisiä työtiloja työpaikoille

Mutta onko kahvila sitten paras ympäristö tehdä etätyötä? Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki kehottaa valitsemaan työ- tai opiskeluympäristön sen perusteella, millaista työtä on tarkoitus tehdä.

– Jos päivän ohjelmassa on kevyttä tai luovaa työtä tai keskustelua vaativaa ryhmätyötä, voi kahvila ympäristönä soveltua oikein hyvin. Jos taas täytyy tehdä keskittymistä vaativaa tietotyötä, kannattaa paikkaa harkita kahdesti. Ergonomian puolesta kahviloita ei usein ole suunniteltu ainakaan jatkuvaan työskentelyyn, hän toteaa.

Usein ihmiset hakeutuvat kahviloihin, koska kaipaavat yhteenkuuluvuuden tunnetta, Ruohomäki toteaa. Yhteisölliset työtilat ovatkin hänen mukaansa lisääntymässä, ja esimerkiksi osasta kirjastoja voi varata työtilan tai -pisteen etätyöpäivää varten.

– Toivoisin, että myös työpaikoilla ja oppilaitoksissa kiinnitettäisiin enemmän huomiota yhteisöllisiin työskentelytiloihin. Yhteisöllisessä työtilassa voi kokea kuuluvansa joukkoon, jos ei ole vaikkapa aiemmin kiinnittynyt yhteisöön. Sillä voi olla suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille.

Ruohomäki kehottaa etätyötä tekeviä tekemään havaintoja omasta hyvinvoinnistaan etätyöpäivän aikana ja sen jälkeen.

– Hyppiikö ajatus, miten työ etenee, onko olo päivän jälkeen virkistynyt vai kuormittunut, hän listaa.

Kahvilat on valittu juttuun satunnaisesti sen perusteella, missä oli haastattelupäivänä etätyöntekijöitä tai -opiskelijoita.