Vienan Karjalan heimosotia Suomeen paennut Zaharj, 26, jätti taakseen kaiken eikä puhunut menneestä kenellekään

Helmikuu 1922.

Zaharj, 26, oli paennut jo kaksi päivää ja yötä hävittyjen taistelujen jälkeen. Pakkanen kivisteli poskipäissä ja veti sormia tunnottomiksi.

Vielä olisi matkaa Suomen rajalle.

Sitten Zaharj olisi turvassa.

Totta kai Zaharj oli lähtenyt, kun karjalaisten kotisijoja piti puolustaa viholliselta. Vienan Karjalan Vartiolammella asunut Zaharj ilmoittautui Vienan rykmentin kymmenennen komppanian joukkueenjohtajaksi. Olihan kyse karjalaisten kansannoususta, omien asiasta. Kansannousulla haluttiin ajaa bolsevikkiarmeija pois maasta ja kehittää Karjalan yhtenäisyyttä. Toiveena oli, että Itä-Karjala irrottautuisi Venäjästä osaksi Suomea.

Aseellista taistelua varten perustettiin 3 000 miehen Karjalan vapautusarmeija, johon värvättiin Suomesta noin 500 miestä. Zaharjin omassa Vienan rykmentissä oli 270 miestä. Se oli Itä-Karjalan ensimmäinen ja ainoa armeija, joka taisteli oman, Akseli Gallén-Kallelan suunnitteleman sotalipun alla.

Vilja oli korjattu ja syksy saanut, kun miehet riensivät sotajalalle. Lokakuussa 1921 alkaneet taistelut Venäjän bolsevikkeja vastaan olivat kiivaita mutta päättyivät lyhyeen. Bolsevikit suuntasivat 13 000 miehen ylivoimalla Karjalan vapautusarmeijaa vastaan ja pääsivät nopeasti niskan päälle. Kylmän ja nälän keskellä metsäsissien piti paeta alta ja jättää kotiseudut vihollisille.

Moni heistä pakeni Suomeen. Niin myös Zaharj.

Ei Zaharj olisi halunnut mihinkään lähteä. Kotikylässä oli ollut hyvä elää. Oli sukua ja perhettä. Isä, äiti ja yhdeksän sisarusta. Muutama vuosi sitten vaimoksi tullut Ullana, joka oli naapurin topakoita tyttöjä, ja vastasyntynyt tytär Iro.

Iso perhe eli Oulankajoen rannalla, Kivakkakosken liepeillä porotaloudesta ja laukkukaupasta. Suvun päämiehellä, Zaharjin isällä Iivanalla, oli 280 poroa, ja porolaumojen hoitamiseen tarvittiin myös ulkopuolisia apumiehiä.

Kylän miehet hakivat tavaraa, etenkin viinaa ja jauhoja, Arkangelista saakka. Tavarat tuotiin ensin Vartiolammelle ja sieltä aina Norjaan, Ruotsiin, Suomeen ja Venäjälle. Reissatessa kehittyi myös miesten kielitaito. Äidinkielenään karjalan kieltä puhuvat miehet osasivat myös venäjää, suomea, norjaa ja ruotsia.

Zaharj ylitti rajan kuten kolme veljeään Ivan, Aleksei ja Aleksandr. Sisaret Stepanida, Anna, Tatjana, Akilina, Matrona ja Irina jäivät Venäjälle.

Veljekset etsivät sijansa uudesta maasta erillään, koska eivät halunneet tulla tunnistetuiksi sukulaisina. Yhteyttä ei pidetty. Kaikki muuttivat nimensä nopeasti suomalaiseksi. Osa otti saman nimen, osa keksi uuden – oman turvallisuutensa vuoksi. Zaharjista tuli Sakari.

Hyvästejä rakkaille ei ehditty jättää. Sakari ei ehtinyt sopia Ullanan kanssa, missä ja milloin tavataan. Oli pelastettava oma henki, koska vaihtoehtona oli matka Siperiaan.

Äkkilähdön keskellä mielessä kyti varmasti toive pikaisesta jälleennäkemisestä ja siitä, että läheiset saadaan pian rajan taakse Suomeen. Sakarikin uskoi rakentavansa vielä uuden kodin Ullanan, Iron ja vielä syntymättömien lasten kanssa johonkin Pohjois-Suomeen.

Suomen kielen taitajana Sakari työllistyi metsätöihin ja sahoille. Oli Kuusamoa, Kemiä, Rovaniemeä, Oulua, Taivalkoskea, Utajärveä ja Pudasjärveä. Oli Iijokea, Oulankaa ja Kostonjokea. Oli pussihousuja ja nahkasaappaita. Välillä tärkättyjä pukuja.

Sakari sai uusia ystäviä, suomalaisia ja karjalaisia, miehiä ja naisia.

Elämä hymyili ainakin valokuvissa, kun Sakari ikuisti paikkakuntia ja ihmisiä kamerallaan.

Säännöllisin väliajoin Sakari yritti järjestää myös Ullanan ja Iron Suomeen. Järjestelyt tuntuivat hankalilta. Nimistä, kotikylistä ja taustoista ei voinut kertoa Suomessa. Papereihin ei uskaltanut kirjoittaa oikeita nimiä tai sukulaisuussuhteita. Piti yrittää muita konsteja ja kiertoilmaisuja, mutta sillä tavoin asiat eivät johtaneet mihinkään.

Koko ajan sydämessä kyti hirveä pelko, että joku paljastaa ja rankaisee paennutta tai paikoilleen jäänyttä.

Myös Vienaan jääneille Suomessa olevat sukulaiset olivat tabu, joista ei saanut puhua. Ullanakin poti ikäväänsä hiljaa. Ehkä hän haki muiden vienalaisten tapaan apua taikauskosta ja luonnon merkeistä. Ehkä Ullanan vierelle lennähtänyt pikkulintu toi joskus terveisiä Sakarilta. Kertoi joskus, että Sakarilla oli hirveä hätä ja visersi toisinaan, että kaikki oli ihan hyvin.

Perheidensä kanssa paenneet sopeutuvat yleensä uuteen kotimaahansa muita paremmin, mutta Sakarilla ei näyttänyt olevan ongelmia. Valokuvat kertovat iloisesta ja sosiaalisesta seuramiehestä.

Jälkipolvi voi kuitenkin kuvitella, miten ikävä kaihersi mieltä. Mies joutui olemaan tuskastaan vaiti ja kehittämään jonkinlaisen muurin tunteidensa ja muistojensa ympärille. Kuvissa poseeraava Sakari loi uuden suomalaisen minän, joka pärjäsi. Piti hauskaa, kuten muut nuoret miehet.

Ajan myötä tuli myös uusia suomalaisia naistuttavuuksia, mutta taustalla oli aina Ullana. Useiden yhteydenottoyritysten jälkeen Sakaria ei enää lohduttanut tieto siitä, että Ullanan tavaroita oli saatu Suomeen.

Taitavana käsityöläisenä tunnetun Ullanan pahvilaatikossa oli värikkäitä ”kuningattaren pukuja”, joita pieni sukulaispoika Suomessa ihasteli. Pienen pojan sisarukset löysivät kauniista puvuista itselleen sopivia. Talvi- ja jatkosotien aikana Ullanan puvuista leikattiin vaatteita myös lapsille.

Kymmenisen vuotta Sakari vaihtoi paikkakuntaa ja työtä. Vähitellen usko Ullanan ja Iron saamiseen Suomeen alkoi hiipua.

Entisestä elämästä oli aika luopua.

Iijoki virtasi Pohjois-Pohjanmaalla Pudasjärvellä yhtä vuolaana kuin Oulankajoki Vienan Karjalassa. Ja läheinen Iso-Syötteen tunturi kohosi lähes yhtä korkealle kuin 500-metrinen Kivakkatunturi, jota Sakari oli nuoruudessaan Vienassa kavunnut.

Pudasjärvellä Sakari löysi vihdoin sijansa ja sielunmaisemansa 1930-luvulla. Pysähtymistä auttoi vienankarjalaiset juuret omaava liikemies Janne Rajamaa (alun perin Ivan Rodionoff), joka oli perustanut Pudasjärvelle kiinteän kauppaliikkeen jo 1920-luvulla. Sakarin tehtävänä oli ostaa tavaraa Rajamaalle. Konttoripäällikkönä hän hoiti myös liikkeen taloutta. Elämä oli työtä aamusta myöhäiseen iltaan.

Konttoripäällikkönä Sakarista tuli virallisesti Suomen kansalainen. Kahdentoista Suomessa vietetyn vuoden jälkeen hän pääsi vannomaan uskollisuuden valan.

Kangaskaupan tiskin takana seisoi napakan oloinen nainen. Olihan Sakari kuullut Sylvistä , ison talon ylpeästä tytöstä. Sylvi oli koulunsa käynyt ja pyörittänyt pitkään Pudasjärven pukimoa Lainan kanssa. Perhettä ei naisella ollut.

Lähes nelikymppinen Sakari alkoi viihtyä kangaskaupassa. Onnistuisikohan vielä perhe-elämä, yhteinen sellainen Sylvin kanssa? Uskaltaisiko vielä kokeilla?

Sylvi ja Sakari vihittiin Oulussa vuonna 1936. Pari vuotta vihkimisen jälkeen Sakari siirsi kirjansa Viipurin suomalaisesta kreikkalaiskatolisesta seurakunnasta Pudasjärven evankelisluterilaiseen seurakuntaan. Samana vuonna perheeseen syntyi ensimmäinen lapsi ja myöhemmin pari lisää.

Venäjältä Sakari kuuli uutisia enää harvakseltaan. Jossain vaiheessa hän sai tiedon, että Ullana oli evakuoitu muiden kyläläisten tavoin Siperiaan. Siperiasta hän oli päässyt palaamaan takaisin Vartiolammen lähelle Tsupan kylään, jossa oli mennyt uusiin naimisiin.

Sitä Sakari ei ehtinyt kuulla, että hänen tyttärensä Iro sai vartuttuaan kolme poikaa, mutta menehtyi itse melko nuorena keuhkotautiin.

Uudessa kodissa Ullanasta, Irosta ja Vartiolammesta ei puhuttu koskaan. Silti arki rullasi. Sylvi kasvatti lapsia napakalla otteella, kun iäkkäänä isäksi tullut Sakari teki töitä Rajamaalla, hoiti Sylvin kauppaliikkeen kirjanpidon iltaisin ja pitäytyi lasten kasvatuksesta taustalla.

Sylvi ja Sakari ehtivät olla naimisissa 26 vuotta. Sakari kuoli syöpään 67-vuotiaana, jolloin nuorin lapsista oli vasta 18-vuotias.

Moni asia jäi kertomatta.

Onneksi historiankirjat kertovat niistä osan.

Jutun kirjoittaja on Sakarin nuorimman lapsen tytär. Juttua varten on haastateltu Ilmari Homasta, jonka sukujuuret ovat Vienan Karjalan Vartiolammella sekä filosofian tohtori Katja Hyryä. Jutussa on käytetty lähteinä Homasen tutkimuksia Vartiolammen alueen historiasta. Myös sukututkimuksesta ja vanhoista valokuvista on ollut apua.

Saija Kauhasen kommentti: Ihmiset eivät lakkaa olemasta

Syyskuussa 2015 puhelin soi Tallinnan satamassa. Isä kertoi, että hänellä oli tärkeää asia. Ympärillä hälisevien ihmisten ääni painui jonnekin taustalla, kun isä kertoi, että Sakari-ukilla oli ollut perhe ja lapsi Venäjällä. Tieto oli löytynyt ukin virkatodistuksesta, jonka isä oli hankkinut innostuttuaan sukututkimuksesta.

Rajan toisella puolella on siis mitä todennäköisimmin serkkuja, pikkuserkkuja ja ties ketä...

Onpa mielenkiintoista. Missähän ne sukulaiset siellä asuvat, ja löytäisinkö heidät jostakin?

Hetken päästä tuntui myös surulliselta. Että aikuinen mies oli pitänyt näin ison asian elämänsä loppuun asti salassa. Ei kertonut ensimmäisestä perheestään kenellekään. Ei jakanut iloisia muistojaan eikä liioin itkenyt ikäväänsä kenenkään kanssa.

Mietin heti mummia, ylpeää ja omanarvontuntoista pohjalaista. Tiesikö mummi Ullanasta ja Irosta? Ja olisiko rakastanut ja lähtenyt vaimoksi ja äidiksi, jos olisi tiennyt? Vai oliko asia vain hiljaiseksi vaiettu julkinen salaisuus?

Luulen, että mummi ei tiennyt.

Filosofian tohtori Katja Hyry on tutkinut vienankarjalaisten identiteettiä ja pärjäämisen keinoja. Pois lähteneillä on syviä haavoja, jotka kulkevat mukana läpi elämän.

– Ihmiset eivät lakkaa olemasta, vaikka he eivät olisi enää läsnä. Ihmisiin liittyy paljon muistoja ja erilaisia tunteita.

Heti pakolaisuuden jälkeen Vienasta lähteneet ajattelivat palaavansa takaisin rakentamaan omaa Karjalaa. Kun paluu ei onnistunut, moni koki olevansa vähän hukassa. Tuli osattomuuden tunteita ja oman identiteetin haurastumista, etenkin jos omasta kielestä, nimestä ja uskonnosta oli jouduttu luopumaan.

Moni taisteli paikastaan suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa vastaanotto ei ollut aina lämminhenkistä. Monille suomalaisille Viena oli Venäjä ja vienalaiset ryssiä. Vienalaisille Suomi oli Ruotsi.

– On ristiriitaista, että pakolaisia, jotka olivat paenneet Venäjällä punaisten valtaa, tuli paljon ”punaisille” tehdaspaikkakunnille. Ongelmia oli etenkin Kemissä, Hyry muistuttaa.

Hyry puhuu myös taakkasiirtymästä, jonka psykoanalyytikot Martti Siirala ja Pirkko Siltala ovat nostaneet usein esiin julkisuudessa. Taakkasiirtymä tarkoittaa, että mielestä pois työnnetyt ongelmat ja tunnetilat siirtyvät sukupolvelta toiselle. Taakka syntyy, kun ihminen ei saa traumatilanteessa riittävästi tukea ympäristöltään. Kun ikävää asiaa ei pysty kohtaamaan, se työntyy syvälle piilotajuntaan ja voi oireilla jopa fyysisinä kipuina.

– Näin on käynyt monen Vienasta lähteneen kohdalla. Jälkipolvi kyselee vasta nyt, että mitä ihmettä oikein tapahtui.

Miten paljon ihminen voi kantaa – ehkä tietämättään – sisällään ja siirtää samalla kantamuksiaan jälkipolvelleen? Kannanko minäkin sisälläni Sakarin puhumattomia muistoja ja siirrän näkymätöntä möykkyä lapsilleni?

En tavannut Sakaria koskaan mutta tiedän hänen elämästään jo paljon. En kuitenkaan tiedä sitä, mitä oikeasti tapahtui esimerkiksi niiden kymmenen vuoden Pohjois-Suomen kiertolaisuuden aikana. Mitä Sakari mietti ja halusi? Millainen ihminen hän oli? Mitä hänen Suomeen tulleille veljilleen tapahtui? Ja eivätkö veljekset todella pitäneet yhteyttä toisiinsa?

Oman historian tutkiminen, pohtiminen ja avaaminen kuulemma vapauttavat. Minäkin olen päättänyt jatkaa sukututkimuksia heti, kun arki antaa siihen aikaa.

Viime kesänä istuimme isän ja veljen kanssa iltanuotiolla Sakarin synnyinseudulla Venäjällä. Matka isoisän kotikylään oli kytenyt mielessä jo kolme vuotta. Siksi 14 tunnin ajomatka, johon sisältyi lukuisia lupalappujen täyttämisiä ja viisumien näyttämisiä, ei tuntunut liian pitkältä.

Kylän rakennukset oli tuhottu 1940-luvulla, mutta jotain oli jäljellä ja Sakarin perheen talosta oli rakennettu EU-hankkeen turvin mallitalo. Yöpymäänkin pääsimme, kun kylän reunamille oli rakennettu venäläisiä kalastajia varten autiotupa.

Kylä huokui hiljaista arvokkuutta. Siinä olivat Kivakkatunturi, Oulankajoki ja Kivakkakoski aivan äärellään. Ja peltoaukea hulmusi vehreänä.

Mielessä myllersi, mutta kukaan ei kysynyt ääneen, että mitähän se Sakari täällä 100 vuotta sitten touhusi.

Ja mitä hän mietti, kun ei koskaan päässyt takaisin.

