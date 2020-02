Vierailijakolumni: Oikeuslaitoksemme on poliittinen

Vierailija

Suomalainen metsäteollisuus ja metsän käyttö ovat joutumassa Euroopan unionin hampaisiin yhä vahvemmin. Tarkoitus lienee tehdä Suomesta metsien suojelureservaatti. Tätä ajaa hollantilainen sosialistikomissaari Frans Timmermans.

Surkuhupaisaa on, että meille annetaan neuvoja maista, joissa käki puitten puutteessa kukkuu kannon nokassa.

Tarkoitukseni on saada EU:n ympäristövaliokunta tai osa siitä tulemaan tutustumaan suomalaiseen metsän käyttöön. Kierrokseen sisältyisi koko ketju: istutus, kylvöt, metsän raivaus,hakkuut, kuljetus, sahat, eri tuotantolaitokset ja lopputuotteiden esittely. Avaako se ilmastohysterian ja punavihersokeuden vallassa olevien sekä heidän hännystelijöidensä silmiä, jää arvailtavaksi.

Hyvästit sananvapaudelle? Suomalainen sananvapaus on kuolemanvaarassa. Tuntemattoman sotilaan Antti Rokka kysyi säikähtäneeltä sotamieheltä: ”Mist’ sie tuut, oot sie täyvell’ järell’? Näin voi aiheesta kysyä suomalaisilta kaikkein ylimmiltä lainvalvojilta. Kun esimerkiksi valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen tai joku apulaisoikeuskansleri näkevät vihapuhetta ja rasismia ja kaiketi natsejakin kaikkialla, on syytä esittää tuo Rokan kysymys.

Toistan aiemmin sanomani: Suomessa on poliittinen oikeuslaitos. Meillä käydään näytösoikeudenkäyntejä. Vaino kohdistuu erityisesti perussuomalaisiin. Mistä tahansa puheesta ollaan löytävinään kiihottamista kansanryhmää vastaan, vaikka tiettävästi yksikään kansanryhmä ei ole koskaan kiihottunut. Vain puolestaloukkaantujat ja sen jälkeen tietyt syyttäjät ovat kiihottuneet.

Sanomisen vapauden estäminen on selvä pakkovallan esiaste. Tilanne muistuttaa erehdyttävästi itänaapurin entistä kommunistikomentoa. Ehkä tuo aate ei olekaan hävinnyt mihinkään. Se piileskelee saumoissa ja rakenteissa, kömpiäkseen ulos tilaisuuden tullen.

Europarlamentissa kielenkäyttö on varsin värikästä Suomen eduskuntaan verrattuna, siellä olisi toiviaisille töitä. Sensuuri hiipii sinnekin, pienet Suomen liput vietiin pois pöydältämme. Vastaiskumme on tulossa.

Yhdysvaltain presidentinvaalien 2016 suurin häviäjä ei ollut suinkaan Hillary Clinton, vaan suomalainen valtamedia, Yleisradio etunenässä. Donald Trumpin valinnasta lähtien, ja jo sitä ennen, Yle ja muut, itse itsensä luotettavaksi mediaksi nimenneet ovat käyneet päivittäistä haukkukampanjaansa Trumpia vastaan.

Miksi Yle, tavallaan Suomen eduskunnan virallinen edustaja, käy loputonta parjauskampanjaa yhtä valtionpäämiestä vastaan? Vastaavia haukkujaisia ketään muuta kohtaan ei ole. Aikoinaan sosialismin saastuttama reporadio näyttää heränneen henkiin.

Jos jokin sotilaallinen kriisi kohtaisi Suomea, Yhdysvallat olisi siinä tilanteessa meille äärettömän tärkeä vaikuttaja. Voi vain arvailla, kuinka täältä käsin jatkuvasti haukuttu presidentti suhtautuisi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomen Yleisradio ei tulevissakaan vaaleissa valitse Yhdysvaltain presidenttiä, vaan amerikkalaiset itse.

Britit sitten lähtivät EU-kolhoosista. Kateeksi käy. Onnea matkaan.

Tästäkin erosta on jo vuosia maalailtu kauhukuvia. Kaikki romahtaa, elämä käy vaikeaksi, mistään ei tule mitään.

Silmätäänpä historiaan. Britit ovat eläneet saarellaan muinaisista ajoista asti, vuosituhansia. Ei ole ollut EU:ta, eikä muitakaan käskyttäjiä.

Maata on yritetty vallata, kaikki on onnistuttu torjumaan. Tulevat takuuvarmasti jatkossakin toimeen. Itsenäinen valtio päättää itse asioistaan. Direktiiviorjuus on poistunut. Isoveli ei enää valvo.

Kun lähtöväylä on nyt avattu, uusia lähtijöitä löytynee. Unkari, Puola ja Tshekki ovat liipasimella. Nämä maat uskaltavat puolustaa omaa kansallista linjaansa ja se on EU:lle myrkkyä.

Suomessa vaalitaan harhakuvaa siitä, että me EU:ssa istuisimme päättäjien pöydässä. Tällä hetkellä tietyissä asioissa vaaditaan vielä jäsenvaltioiden yksimielinen päätös. Tätä ollaan muuttamassa niin, että määräenemmistö päättää. Sen jälkeen Suomen kokoisilla mailla ei ole mitään merkitystä. Meille jää vain maksajan rooli.

Teuvo Hakkarainen

Kirjoittaja on viitasaarelainen europarlamentaarikko (ps.).