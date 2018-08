Vieras kieli alkaa yhä useammilla jo ekaluokalla – kaikilla ensi vuoden syksystä lähtien

Vieraan kielen opetus alkaa yhä useammilla koululaisilla jo ensimmäisellä luokalla. Eri paikkakunnat ovat aikaistaneet kieltenopetusta kokeiluilla, jotka jatkuvat myös alkavana kouluvuonna.

Valtion tukemat kokeilut painottuvat eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Hallitus päätti kevään kehysriihessä, että kieltenopetus aikaistuu koko maassa ensi vuoden syksystä lähtien. Ensimmäistä vierasta kieltä eli A1-kieltä ryhdytään opettamaan kaikille jo ykkösluokan keväällä.

– Se lisää koulutuksellista tasa-arvoa, että varhaisen kielenoppimisen mahdollisuudet eivät ole kotipaikasta kiinni, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Nyt aloittavat ekaluokkalaiset ovat siten viimeinen ikäluokka, jolla vieras kieli voi alkaa vasta kolmannella luokalla. Jäävätkö vanhemmat oppilaat pian kielitaidossa nuorempien jalkoihin?

Suomalaisten kielitaitoa selvittänyt professori Riitta Pyykkö pitää tärkeämpänä sitä, että alueellisia eroja kieltenopetuksessa saadaan nyt kavennettua.

– Tietysti aina kun tulee muutos, seuraava ikäluokka saa vähän erilaisen opetuksen.

Myös Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso tähdentää, että samaan ikäluokkaan kuuluvilla oppilailla on oltava yhdenvertainen osaamistaso jatko-opintoja ajatellen.

– Tämä on oikeudenmukainen suunta, kun vastedes kaikki saavat yhdenvertaisesti varhennettua kielenopetusta. Se on enemmän kuin aikaisemmilla ikäluokilla, mutta kehitys on totta kai positiivinen.

Päätöstä on perusteltu muun muassa sillä, että lasten herkkyyskausi vieraiden kielten oppimiseen kannattaa hyödyntää nykyistä paremmin.

Ykkös- ja kakkosluokkalaisille tulee muutoksen seurauksena keskimäärin yksi tunti viikossa lisää opetusta lukuvuoden aikana.