Viestintäpäällikkö kielsi toimittajia kysymästä Sanna Marinilta al-Holista ennen huippukokousta Brysselissä

Pääministeri Sanna Marinilta (sd.) ei kuultu torstaina kommentteja al-Holin leirin naisten ja lasten tilanteesta.

Toimittajat olisivat kysyneet häneltä ennen huippukokousta Brysselissä al-Holista ja siitä, koska hallitus aikoo tehdä päätöksen naisten ja lasten mahdollisesta auttamisesta kotiin. Marinin vieressä ollut EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm valtioneuvoston kansliasta kielsi toimittajia kysymästä al-Holista toimittajan esitettyä kysymyksen.

– Anteeksi me puhumme vain tästä kokouksesta, onko sinulla siitä kysyttävää, viestintäpäällikkö ohjeisti.

Marin osallistuu tänään ensimmäiseen EU-huippukokoukseensa Brysselissä.

Poikkeuksellisen mediahuomion keskellä oleva pääministeri tapaa kahden kesken ainakin huippukokouksia johtavan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin.

– Näihin tehtäviin ei kukaan voi olla täysin valmis. Minulla on hyvää kokemusta kuluneelta syksyltä. Suomi on ollut EU-puheenjohtajamaa, ja olen itsekin johtanut neuvoston kokouksia, Marin sanoi toimittajille.

Ilmastotavoite vie huomion

Kokouksessa päähuomion vie ilmastotavoite eli se, pääsevätkö EU-johtajat sopuun ilmastoneutraaliuden tavoitteesta vuodelle 2050. Marin toivoi, että tavoitteesta päästäisiin yhteisymmärrykseen.

Kokouksessa tullaan vielä vääntämään kättä ydinvoiman merkityksestä Euroopan energiapaletissa.

– Kyllähän me kaikki tiedämme sen, että ydinvoima on tällä hetkelläkin Euroopassa yksi keskeinen energian tuotantomuoto ja ilmastopäästöjen näkökulmasta kestävä sellainen. Myös Suomessa ydinvoima on osa meidän energiapalettiamme. Ehkä tämän päivän tärkein kysymys on, että saisimme yhteisen 2050 tavoitteen aikaiseksi, Marin sanoi päivällä ennen huippukokousta.

"Suomen budjettiehdotus on tasapainoinen"

Huippukokouksessa hänen tehtävänään on esitellä rajua arvostelua saanutta Suomen budjettiehdotusta, joka jätettiin jäsenmaille viime viikolla. Työ kuului Suomelle EU-puheenjohtajamaana.

Marinin mielestä Suomen ehdotus on tasapainoinen.

– Kun kriittistä palautetta tulee eri puolilta, on osuttu oikeaan kohtaan. Ollaan lähellä kompromissiehdotusta, joka varmasti lopulta tulee hyväksyttyä.

Ehdotusta on kritisoitu muun muassa siitä, että se leikkaa komission esittämiä tulevaisuusinvestointeja. Komissio on pettynyt siihen, että Suomi ei olisi ohjaamassa riittävästi rahaa esimerkiksi puolustukseen, rajavalvontaan ja digitalisaatioon.

Jäsenmaissa arvostelua on herättänyt se, että Suomi esittää köyhemmille maille tärkeiden aluerahojen leikkaamista komission ehdottamaa voimakkaammin. Maatalousrahoja Suomi leikkaisi komissiota helläkätisemmin.

Tunnelmasta huippukokouspöydässä tulee todennäköisesti tiukka. Näin voi päätellä jo eurooppaministerien kokouksesta, jossa mikään maa ei sulattanut ehdotusta sellaisenaan.

Liettuan varaulkoministerin Albinas Zananaviciusin saattoi jopa tulkita vihjaavan, että Suomi veti ehdotuksellaan kotiin päin.

– Meidän mielestämme tämä ehdotus näyttää siltä, että joulupukki pysyi Suomessa, ehkä vieraili muutamassa muussa maassa. Odotamme yhä lahjoja, mutta joulupukki ei ole edes lähettänyt korttia, Zananavicius sanoi kokouksen julkisessa osuudessa.

Perjantaina kansainväliselle lavalle

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.), joka on ollut hallituksessa vastuussa budjettivalmistelusta, matkustaa Marinin mukana. Huippukokoushuoneessa päämiehet ja -naiset istuvat kuitenkin yksin.

Ilmaston ja budjetin lisäksi pöydällä on torstai-iltana tukku muitakin asioita. Käsittelyssä on Ukrainan sodan ja Minskin rauhansopimuksen tilanne, WTO:n riitojenratkaisumenetelmän kaatuminen, Afrikka-suhde ja Turkki.

Perjantaina kokous jatkuu euroalueen uudistuksilla ja erillisellä brexit-kokouksella 27 johtajan kesken. EU-puheenjohtajamaan pääministerinä Marin kertoo perjantaina kokouksen annista yhdessä Michelin ja komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.