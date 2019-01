Viestintätutkija antaa presidentti Niinistölle kiitettävän uudenvuodenpuheesta – "Jää historiaan keltaliivipuheena"

Presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe on hänen parhaansa ja myös historiallisella jatkumolla yksi parhaista Suomen presidenttien pitämistä uudenvuodenpuheista, kehuu viestintätutkija Jukka-Pekka Puro.

Puro on aiemmin kritisoinut Niinistön puheita siitä, että niissä ei uskalleta vedota tunteisiin, mutta nyt uskallettiin peräti kiitettävän arvosanan veroisesti. Tutkija antaa puheelle 9,5.

– Nostan oikein reippaasti hattua sille, että puheessa uskalletaan vedota tunteisiin. Tuodaan esille Eeva Kilpi, runous ja vielä se runo itsessänsä. Niinistö puhumassa rakkaudesta, ai hitto vieköön. Tässä hallitaan monia vaikeita tyylilajeja tavalla, joka pisti kylmät väreet menemään pitkin selkää ihan siitä syystä, että nyt on nähty vaivaa ja tehty hieno puhe, Puro ylistää STT:lle.

Niiinistö lopetti puheensa Kilven sanoihin. Se on presidentin mielestä paikallaan, koska "paitsi Suomi ja Eurooppa, koko maailma voi monin tavoin myös paremmin kuin koskaan".

– Siis kauneutta on. Rakkautta on. Iloa on. Kaikki maailman kurjuudesta kärsivät, puolustakaa niitä! Niinistö siteerasi.

Puro näkee Kilven runon siteeraamisessa runsaasti piilomerkityksiä.

– Niinistö ottaa tosi nätisti kantaa maahanmuuttoon, Kilpi on evakkotaustainen ja nainen. Niinistö luottaa siihen, että porukat tunnistavat hänet, ja jos eivät tunnista, saavat jonkinlaisella haarukoinnilla helposti kiinni, kuka hän on. Kilven runo lopussa tuo esiin kulttuuria, yhteiskunnallista sivistystä, lukeneisuuspuolta ikään kuin huomaamattomasti.

Puro uskookin, että puhe jää uudenvuodenpuheiden historiaan juuri Kilven runon ja sen lisäksi keltaliivien ansiosta. Puheen alussa keltaliivit assosioituvat Pariisin mellakoihin ja lopussa lapsiin, joita presidentti katsoo ikkunastaan.

– Se on hienosti oivallettu. Uskon, että alan ihmiset muistavat tämän keltaliivipuheena. Täydet pisteet, tutkija sanoo.

Presidentti on Puron mielestä myös hionut puhetekniikkaansa niin, että katse, painotukset, tauotukset toimivat.

Pari kohtaa särähti korvaan

Puheen sisällössä oli vain pari kohtaa, jotka pikkuisen särähtivät Puron korvaan.

– Kun Suomesta puhutaan maailman vapaimpana ja tasa-arvoisimpana maana, herää kysymys, että millä ihmeen mittareilla. Lisäksi tämä on aika veikeä aika painottaa sitä, että luottakaa poliisiin, kun meillä on enemmän poliiseja korruptiokäräjillä kuin koskaan, hän nauraa.

Tutkija kuitenkin hyväksyy sen, että uudenvuodenpuheessa presidentti vähän opettaa ja luennoikin.

– Mietin, että olikohan tämä Niinistön näpäytys oikeustoimittajille, että mitä muuta meillä on vaihtoehtoina kuin luottaa virkamiehiin ja yhteiseen hyvään tahtoon. Arvovalintojen auki puhuminen tarkoittaa sitä, että hän oikeasti uskaltaa ottaa arvoihin kantaa. Se herättää sitten tuntemuksia puolesta ja vastaan.

Kaiken kaikkiaan Niinistön puhe oli tutkijan mielestä vahva kannanotto ilmastonmuutoksen hallinnan puolesta ja yhteiskuntarauhan puolesta.

Tiilikainen: Puheen voi tulkita kytkeytyvän vaalivuoteen

Presidentin puhe on monella tavalla tässä ajassa kiinni, luonnehtii puolestaan Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Hänen mielestään edustuksellisen demokratian puolesta liputtavan puheen voi hyvin tulkita kytkeytyvän vaalivuoteen. Vaikka presidentti ei suoraan sano, että kannattaa äänestää, hänen voi tulkita viestivän, että vaalit ovat kansalaisten tärkein keino vaikuttaa, Tiilikainen sanoo.

Niinistö pohtii puheessaan suoran demokratian ongelmia. Sitä, miten kansan kadulle menemisestä voi seurata ylilyöntejä ja miten sitäkin ilmiötä voi käyttää väärin hyväkseen ääritoimintaan.

– Varmaan tässä on ajateltu, että vaalivuosi alkaa sekä Suomessa että EU:ssa. Puheen teemat ovat juuri niitä, joista puhutaan keväällä Euroopan parlamenttivaalien ja kotimaan eduskuntavaalien yhteydessä, maahanmuuttoteema, Ranskan ongelmat ja tyytymättömyyden osoittaminen, Tiilikainen sanoo STT:lle.

Tiilikaisen mielestä puheen yksi keskeinen sanoma onkin edustuksellisen demokratian palauttaminen arvoonsa.

– Presidentti muistuttaa edustuksellisen demokratian erityisestä ansiosta. Se on järjestelmä, jonka kautta päästään sovittamaan yhteen erilaisia yhteiskunnallisia intressejä. Suorat demokratiat ovat aina kuitenkin sitä puhdasta enemmistödemokratiaa. Välillä tuntuu, että se joka kovimmin huutaa, sen ääni eniten kantaa.

Tiilikainen sanoo Niinistön muistuttavan erityisesti siitä, että edustuksellinen demokratia pyrkii kokoamaan erilaiset intressit yhteen ja sovittelemaan ne yhteiseksi politiikaksi.

– Se on varmasti monestakin syystä nyt ihan tervetullut huomio ja puheen uusi ydin.