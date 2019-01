Viestittelyyn on tarjolla jo tuhansia emojeita, joista osaa on mahdollista käyttää todella väärin

Viestejä jo jonkin aikaa koristaneet emojit lisääntyivät tänäkin vuonna useaan otteeseen, kun niitä julkaistiin lisää. Emojit ovat standardisoituja, hymiöitä muistuttavia kuvia ja hahmoja, joita voi lisätä älylaitteilla lähetettäviin viesteihin esimerkiksi WhatsAppissa ja Facebookissa.

Uusia emojeita julkaistaan useita kertaa vuodessa, ja tällä hetkellä niitä on yhteensä jo yli 2 800. Halutessaan lähes asian kuin asian saa jo ilmaistua sanojen sijaan merkeillä ja pienillä kuvilla, joista emojit koostuvat.

Uusimmissa päivityksissä oman emojinsa saivat muun muassa vessapaperirulla ja petrimalja. Harrastajia voi innostaa muun muassa frisbeegolfin ja neulontapuikkojen saamat omat emojit.

Ei ehkä ihmekään, että puhelimessa selattavassa loputtomassa hymiösuossa osa tulkitsee niitä eri tavalla. On emojeita, joille kukaan ei keksi tarkoitusta ja emojeita, joita voi käyttää todella väärin. Nähty on esimerkiksi itkunauru-hymiö merkkinä osanotosta.

Älypuhelin alkaa olla jo kaiken ikäisillä ja välillä erikoisten emojivalintojen syynä voi kenties olla sekin, etteivät kaikki yksinkertaisesti saa tarkalleen selvää, mitä pieniin emojeihin on piirretty.

Osa perinteisiä hymiöitä muistuttavista emojeista, eli keltaisista ilmeikkäistä naamoista on monitulkintaisia. Esimerkkejä kysymyksiä herättävistä kuvista löytyy vaikka kuinka, mutta silti ihmiset käyttävät niitä päivittäin. Onko emoji pahoitteleva vai tyytyväinen? Kuvaako kaksi yhteen lyötyä kättä rukousta vai sittenkin ylävitosten heittoa, eli onko se toivomisen vai voiton emoji? Mitä ihmettä tarkoittaa emojihahmo, joka on nostanut molemmat kätensä pään päälle? Miten niin moni ei tunnu huomaavan, että leveästi hymyilevän emojin suupielessä on herkullisen ruoan merkiksi lipova kieli, vaan käyttää sitä tavallisena hymynaamana?

Emojeihin on yritetty kuvata kaikki mahdolliset tunnetilat, ja niiden kuvaukset ovatkin monimutkaisia. Esimerkiksi yhtä emojia kuvataan näin: ”Miellyttävästi tyytyväinen, onnellinen mutta ei ylitsevuotavasti. Tuntee helpotusta jostain, tai ilmaisee rauhallista tai tyytyväistä mielentilaa.”

Emojien tarkoitukset on selitetty Unicodessa eli niiden virallisessa merkistöstandardissa.

Kun otetaan vielä huomioon, että eri laitteilla hymiöt näyttävät hieman erilaisilta, on soppa valmis. Tämä johtuu siitä, että laitevalmistajat voivat tehdä emojeista omat versionsa, kunhan ne vain vastaavat Unicodea.

Vaikka emojit ovat kansainvälisiä, ovat eri maalaiset käyttäjät löytäneet niistä itselleen sopivia. Esimerkiksi vuonna 2015 tehdyssä kansainvälisessä Emoji-raportissa todettiin, että suomalaiset ovat käyttäneet mustaa kuuta kuvaavaa emojia jopa kahdeksan kertaa enemmän kuin muut. Moni on ilmeisesti löytänyt emojista kuvauksen pitkille pimeille illoille. Tai ehkä se kuvaakin suomalaista surullisen kuuluisaa mielenmaisemaa.

Suomi on ensimmäisenä maana julkaissut myös omia emojeitaan – vaikka itse asiassa kyse oli emoji-tarroista. Niitä ei siis tehty virallisen Unicoden kautta, joten niitä ei voinut käyttää emojinäppäimistön kautta. Kaksi emojeista lopulta läpäisi senkin seulan; villasukat sekä saunova emoji.

Emojit ovat lähtöisin Aasiasta, ja se näkyy valikoimassa edelleen: emoji-näppäimistöstä löytyy esimerkiksi syömäpuikot ruokaboksilla ja ilman, mutta ei yhtään hiihtoon sopivaa emojia.