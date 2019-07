Vihdoin valmis Väinönkatu avattiin, yrittäjät helpottuneita: – "Myynti laski remontin aikana melkein yli 10 000 euroa kuussa"

– Jes, tuuletti Liivi- ja Sukkapisteen yrittäjä Marjatta Piirainen maanantaina, kun liikkeen edessä kulkeva Väinönkatu avautui pitkän remontin jälkeen.

Työmaa aiheutti liikenteelle kiertoreittejä, jotka vaikeuttivat kadun yritysten toimintaa.

– Onhan siitä ollut haastetta kaikille: asiakkaille, meille kauppiaille ja tavarantoimittajille. Ei ole yhtään tiennyt, mistä päin minäkin päivänä tullaan. Tulee pölyä ja muuta, kuten työmailla on aina tapana. On se ihan kiva, kun nyt on kaikki paikat kunnossa, iloitsee Piirainen.

Kivetty katu näyttää yrittäjästä hyvältä. Hän toivoo, että asiakkaat löytävät taas paremmin perille putiikkeihin.

Kävelypainotteiseksi muutetun Väinönkadun remontti alkoi kesäkuussa 2017. Siinä uusittiin kunnallistekniikkaa sekä rakennekerrokset. Lisäksi remonttiin kuuluivat sulanapito, kiveykset ja kalusteet.

Viime kesänä aloitetut pintatyöt Kauppakadun ja Vapaudenkadun välillä jatkuivat keväällä Väinönkadun ja Yliopistonkadun risteykseen. Jäljellä on enää pientä viimeistelyä, kuten kalusteiden lisäämistä.

Kaupungin rakennuttajapäällikkö Jari Lohen mukaan jotkut sekoittivat katuremontin aikataulun viime syksynä ajallaan valmistuneeseen maanalaiseen maailmaan.

Lohi kertoo Väinönkadun remontin sujuneen alkuperäisten aikataulujen mukaan, mutta hieman venyneen kesäkuun lopusta lisätöiden vuoksi.

– Se on kestänyt pitkään, mutta siinä on paljon ollut tekemistäkin.

Lisäjärjestelyjä katuremontissa keskellä kaupunkia on tuonut esimerkiksi liikenteen järjestäminen kiinteistöille.

– Ollaan kyllä oikein tyytyväisiä suoritukseen, Lohi sanoo.

Ephesus-ravintolan yrittäjä Asad Tahirin mukaan katuremontti vaikutti yritykseen todella paljon.

– Myynti on laskenut melkein yli 10 000 euroa kuukaudessa.

Tahiri osti paikan vuonna 2017 ja muutti sen pitseriasta Ephesus-ravintolaksi viime vuonna. Tahirin mukaan yrityksessä jo melkein menetettiin toivo siitä, että asiakkaat löytävät ravintolaan. Lisäksi kesän alussa ravintolan eteen piti laittaa terassi, mutta nyt se on myöhäistä.

– Nyt vaikuttaa aika hyvältä. Ihmiset pääsevät vapaasti kävelemään, ja meillekin varmasti nyt löydetään paremmin. Olen kiitollinen ja iloinen, että nyt tämä vihdoin loppuu. Pikkukadun kahden vuoden projekti tuntui kuin ikuisuudelta.

Myös asiakkaat ovat tyytyväisiä, sillä remontin aikana moni on käyttänyt mieluummin toisia kulkureittejä eikä liikkeissä ole tullut vierailtua.

– Tämä katu on oikein hyvä nyt, sanoo vaateputiikissa piipahtanut Kirsti Mäkelä.

Kadun läpi kulkenut Heidi Laine iloitsee myös kadun valmistumisesta.

– Onhan tätä tullut katseltua nyt pidemmän aikaa.

Väinönkadun varrella asuvaan Josefiina Pirhosen elämään remontti ei ole vaikuttanut paljon.

– Aamuisin on kuulunut aika aikaisin meteliä ja tämä kulkureitti on muuttunut vähän milloin mistäkin suunnasta. Pyörällä ja kävellen on päässyt, että sillä tavalla ei ole vaikuttanut.

Lähellä työskenteleville ja lounasta uusilla penkeillä nauttiville Satu Aumolle ja Riikka Pihlajalle remontti vaikeutti kulkemista parkkihalliin. Nyt kadun avauduttua tunnelma on ”ihan mahtava”.

– Löydettiin tässä lounaspaikkakin, niin tässä on kaikki kohdillaan, Pihlaja sanoo.