Viherlandian rakastettu Torsti-papukaija sai perjantaina seuraajan – "Siinä ne yhdessä matkivat toisiaan tutustuessaan"

Viherlandian asiakkaille tuttu, rakastettu Torsti-papukaija menehtyi lokakuussa 2018. Perjantaina sen häkki sai uuden asukkaan, Roosan. 21-vuotias Roosa on lajiltaan celebesinkakadu, ja se on syntynyt Suomessa vuonna 1998. Viherlandian toimitusjohtaja Erja Pirnesin mukaan Roosa on kova esiintymään, ja puhuu Torstin tapaan sanoja.

Celebesinkakadut ovat noin 30–35 senttiä pitkiä kaijoja, joiden pääväri on valkoinen. Niiden päätä koristaa komea keltainen töyhtö.

Toinen Viherlandian papukaijoista, Kalle, on hyvin samannäköinen, mutta isompi kuin uusi tulokas. Kalle otti uuden tuttavuuden vastaan innolla.

– Siinä ne yhdessä matkivat toisiaan tutustuessaan. Asiakkaat ovat tykänneet kovasti, kun Kalle sai kaverin, Pirnes kertoo.