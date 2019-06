Vihreä sisäministeri joutunee ratkomaan Isis-leireillä olevien naisten ja lasten kohtaloa

Vihreät on saamassa sisäministerin salkun uudessa hallituksessa. Yksi ajankohtaisista asioista tulevan sisäministerin pöydällä on Syyriassa leireillä vankeina olevien suomalaisten lasten ja naisten kohtalo.

Nykyinen sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on aiemmin sanonut, että linjauksia on todennäköisesti tehtävä valtioneuvostossa ja on luontevaa, että ne tekee uusi hallitus.

– Lasten etu ennen kaikkea täytyy turvata tässä tilanteessa. Tämän lisäksi täytyy katsoa aikuisten osalta, että ollaanko syyllistytty rikoksiin, ollaanko osana terrorismin tukea. Vihreät ovat kannattaneet tähän Ruotsinkin kannattamaa kansainvälistä tuomioistuinta, valaisee vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto puolueen kantaa asiaan.

Haaviston mielestä lapset pitää ennen kaikkea saada turvaan alueilta, joilla heidän terveytensä on vaarassa ja tauteja on leviämässä.

– Siinä on tärkeää yhteistyö myös kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n kanssa.

Lasten ja mahdollisesti myös äitien tuomisesta Suomeen täytyy Haaviston mukaan keskustella järjestöjen kanssa.

Suomessa on ollut esillä etenkin al-Holin leiri, jossa on suomalaisia Isisiin kytköksissä olleita naisia lapsineen.

Vihreissä voi kinnata monikin asia

Haavisto arvelee, että vihreät ei nielaise tänään julkistettua hallitusohjelmaa ihan tuosta vain. Puoluevaltuusto on koolla huomenna. Kinnaamaan voi nousta monikin asia, Haavisto arvelee.

– Esimerkiksi se, ovatko jotkin tavoitteet riittävän tiukasti kirjattuja. Voi olla, että joku pitää pienenä sataa miljoonaa pois yritystuista.

Haaviston mukaan yritysverojen muuttaminen tapahtuu kuitenkin nopeasti eli jo tulevaan budjettiriiheen mennessä.

Hänen mukaansa hallitusohjelmaan onkin pyritty panemaan tiukat aikataulut tavoitteille, esimerkiksi energiaverouudistukselle ensi kesään mennessä.

– Turpeesta löytyy myös ratkaisut aikataulutettuna, että mihin mennessä ratkaisut tehdään.

Hän ei edelleenkään suostu sanomaan, onko hän seuraava ulkoministeri.

– Vihreät päättää huomenna, miten ministeripaikat täytetään, mitään ennakkoratkaisuja ei vihreillä ole.

Ministerinsalkut alkavat saada nimiä taakseen

Puolueista alkoi tihkua tietoa tulevan hallituksen ministerinimistä jo hallitusohjelman julkistustilaisuudessa Helsingin Oodi-kirjastossa. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi, että puolue ehdottaa pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeriksi Thomas Blomqvistia.

Blomqvist on RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2007 lähtien.

– Meidän leiristämme löytyy todella päteviä ihmisiä. Tämä oli haastava tehtävä, mutta Blomqvist on tehnyt pitkään töitä eduskunnassa ja nyt oli hänen vuoronsa, Henriksson sanoi.

RKP:n toinen salkku on oikeusministerin salkku, ja se on menossa Henrikssonille itselleen.

Hallituksen 19 ministerinsalkusta saa eniten hallitusneuvotteluja vetänyt SDP, jonka riveistä tulee seitsemän ministeriä. Keskusta saa viisi salkkua, vihreät kolme sekä vasemmistoliitto ja RKP kaksi salkkua.

Tynkkynen ehdolla ympäristö- ja ilmastoministeriksi

Vihreiden Oras Tynkkynen on ehdolla hallituksen ympäristö- ja ilmastoministeriksi, Tynkkynen kertoo STT:lle.

– Tämä on tehtävä, jossa ei ole päivääkään aikaa harjoitella ja opetella Euroopan unionin puheenjohtajuuskauden takia. Olen neljännesvuosisadan näitä töitä tehnyt, ja olen valmis hyppäämään liikkuvaan junaan, jonka raiteitakin vielä rakennetaan, Tynkkynen luonnehtii.

Vihreiden eduskuntaryhmä ja puoluevaltuuskunta kokoontuvat huomenna. Jos puolue päättää lähteä mukaan hallitukseen, se nimittää myös ministeriehdokkaat.

Ympäristö- ja ilmastoministerin paikasta voisivat olla kiinnostuneita myös puoluetoverit Maria Ohisalo ja Krista Mikkonen, Tynkkynen arvioi.

Tynkkynen oli ehdolla kansanedustajaksi kevään eduskuntavaaleissa, mutta jäi yli 4 300 äänellään varasijalle. Tynkkysen ministerihaluista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Sipilä jättää valokeilan

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä sanoi hallitusohjelman julkistustilaisuuden yhteydessä, ettei hän ole käytettävissä ministeriksi tai eduskunnan puhemieheksi.

Kieltäytyminen johtuu Sipilän mukaan siitä, että hän haluaa kantaa vastuunsa johdettuaan puolueensa suureen vaalitappioon.

– Johtajana vastuunkanto tarkoittaa sitä, etten ole vastuupaikoille käytettävissä. En ole ministerinä, enkä ole puheenjohtajana. Tiedän, että keskustan joukkueesta löytyy erittäin osaavia ja innokkaita ihmisiä, Sipilä sanoi.

Eduskuntavaaleissa suurimman vaalitappion kärsinyt keskusta sai 13,8 prosenttia äänistä ja 31 paikkaa eduskuntaan.

Keskustalta tulevat uuteen hallitukseen valtiovarainministeri, tiede- ja kulttuuriministeri, elinkeinoministeri, puolustusministeri sekä maa- ja metsätalousministeri.

Keskustan salkkuja on soviteltu julkisuudessa muun muassa Antti Kaikkosen, Mika Lintilän, Katri Kulmunin ja Hannakaisa Heikkisen käteen. Nykyinen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä saattaa jatkaa tehtävässään.

Andersson taipuvainen opetusministeriksi

Vasemmistoliitolta tulevat sosiaali- ja terveysministeri sekä opetusministeri, joista toisen paikan ottaa lähes varmasti puheenjohtaja Li Andersson. Ilta-Sanomat ja Demokraatti kertovat, että Andersson olisi kiinnostunut opetusministerin salkusta.

– Luulen, että näistä kahdesta pääkiinnostukseni kohde on opetusministerin salkku. Se on myöskin ministeriön ykkönen, Andersson sanoo Demokraatille.

Toisen salkun kantajaksi on julkisuudessa ehdoteltu Aino-Kaisa Pekosta.

SDP:lle seitsemän salkkua

Seitsemän ministerisalkun potin saavasta SDP:stä tiedetään toistaiseksi se, että pääministerin salkku menee hallitusneuvottelujen vetäjälle Antti Rinteelle. Muilta osin SDP:n ministeriveikkailuissa ovat olleet esillä Tytti Tuppurainen, Sanna Marin, Antti Lindtman, Ville Skinnari, Krista Kiuru ja Sirpa Paatero.

Pääministerin salkun lisäksi puolue saa eurooppaministerin, kunta- ja omistajaohjausministerin, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin, perhe- ja peruspalveluministerin, liikenneministerin ja työministerin salkut.

Eurooppaministerin salkku istuisi Tuppuraisen käteen, sillä hän on profiloitunut EU-asioissa suuren valiokunnan varapuheenjohtajana. Kiuru puolestaan on sukeltanut sote-uudistuksen syövereihin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jonka tulehtunut työilmapiiri nousi toistuvasti otsikoihin viime hallituskaudella.