Vihreän Langan toiminnan päättyminen herättää surua ja tyrmistystä päätoimittajissa: "En olisi ajatellut, että vaalivoiton jälkeen tapahtuu näin"

Vihreän Langan päätoimittajina vuosien varrella työskennelleet pitävät valitettavana, että vihreät päätti lopettaa puoluelehtensä rahoittamisen. Päätös rahoituksen lopettamisesta johtaa käytännössä lehden lakkauttamiseen, ja lehden viimeinen numero ilmestyy joulukuussa.

Lehden nykyinen päätoimittaja ja toimitusjohtaja Riikka Suominen kuvailee tunnelmia surullisiksi ja järkyttyneiksi.

– En olisi ajatellut, että vaalivoiton jälkeen tapahtuu näin, Suominen sanoo.

Puoluelehtiä rahoitetaan puoluetuesta, jonka suuruus riippuu puolueen kansanedustajien määrästä. Vihreät sai kevään vaaleissa viisi lisäpaikkaa eduskuntaan, mikä tarkoittaa, että vihreiden puoluetuki kasvoi noin 740 000 eurolla vuositasolla. Ensi vuonna vihreät on saamassa puoluetukea runsaat 3,5 miljoonaa euroa.

Vihreiden puoluesihteerin Veli Liikasen mukaan puoluelehti pystyy tavoittamaan vain pienen osan vihreistä kiinnostuneista ihmisistä eikä levikin kasvattaminen ole onnistunut 450 000 euron vuosittaisella rahoituksella. Liikanen sanoo STT:lle, että vihreiden tavoitteena on kehittää yhteyttä jäseniin ja kannattajiin muulla tavalla kuin perinteisen puoluelehden kautta.

– On selvää, että ne (rahat) eivät mene mihinkään yksittäiseen asiaan, vaan useaan eri toimenpiteeseen.

Liikasen mukaan puolue on käynnistänyt suunnittelutyön siitä, minne puoluelehdeltä vapautuvia rahoja suunnataan. Työssä tarkastellaan esimerkiksi sähköisten kanavien hyödyntämistä.

Päätoimittaja Suomisen mukaan Vihreällä Langalla on verkossa noin 30 000–40 000 kävijää viikoittain. Painetun lehden levikki on vajaat tuhat kappaletta.

"Puolueen tehtävä ei ole journalismin kustantaminen"

Päätoimittaja sanoo seuranneensa huolestuneena sitä, kuinka journalismin tila on kaventunut Suomessa viime vuosina.

– En usko tämän (rahoituksen lopettamisen) liittyvän siihen, mitä me olemme tehneet. Se liittyy isompaan yhteiskunnalliseen kehitykseen, jossa halutaan vähemmän journalismia ja enemmän viestintää, Suominen sanoo.

– Mielestäni se on tappio moniääniselle keskustelulle ja tappio demokratialle, hän jatkaa.

Puoluesihteeri Liikasen mukaan puolueen ensisijainen tehtävä ei ole journalismin kustantaminen vaan vaikuttaminen politiikan kautta.

– Meidän suurin painoarvo suomalaisen riippumattoman journalismin ja sananvapauden kannalta on puolustaa niiden toimintaedellytyksiä politiikan puolella. Se on paljon isompi asia kuin se, julkaistaanko me yhtä lehteä, jonka levikki on vielä aika pieni.

Suomisen mukaan puoluelehtien suurin arvo on siinä, että ne pystyvät jäsentämään kiista-asioita ja nostamaan ne poliittisen päätöksenteon piiriin.

– Me olemme tehneet ilmasto- ja ympäristöjournalismia yli 30 vuotta. Nyt voisi ajatella, että niiden aika on enemmän kuin koskaan. Eipä nyt ole tätäkään toimitusta niitä asioita raportoimassa.

Haavisto: Lehti tärkeä linkki jäsenistöön

Vihreän Langan ensimmäinen päätoimittaja, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) pitää myös lehden rahoituksen lopettamista valitettavana.

– Kyllä se on surkea kehitys, jos poliittiset printtilehdet häviävät, hän sanoi eduskunnassa STT:lle.

Haaviston mukaan lehdellä on ollut tärkeä rooli jäsenistön tiedon ylläpitäjänä ja keinona saada uusia ihmisiä mukaan liikkeeseen.

– Tiedän, että monelle varsinkin syrjäseudulla asuvalle vihreälle lehden tilaaminen ja lehden tuleminen on ollut se linkki, jonka hän on kokenut saavansa tähän vihreään keskusteluun.

Hän toivoo, että lehden toimittamiseen käytetyt resurssit käytetään myös jatkossa yhteydenpitoon jäsenistöön ja aktiiveihin, ettei linkki häviä.

Vihreällä Langalla on vihreän liikkeen syntyhistoriassa tärkeä merkitys, sillä lehti perustettiin ennen puoluetta, Haavisto muistuttaa.

Myös entinen päätoimittaja Osmo Soininvaara ilmaisi Twitterissä olevansa tyrmistynyt Vihreän Langan rahoituksen päättämisestä.

– Some-maailma ei korvaa journalismia, Soininvaara muotoili.

Muillakin puoluelehdillä ollut vaikeaa

Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaa kävi loppukeväällä läpi yt-neuvottelut, joissa päädyttiin noin yhdeksän henkilötyövuoden karsimiseen ja lehden muuttumiseen viikkolehdestä kuukausilehdeksi. Suomenmaan yt-kierros oli seurausta keskustan kevään vaalitappiosta. Lehden puolueelta saama vuosittainen viestintätuki puolittui toukokuussa miljoonaan euroon.

Vasemmistoliiton puoluelehti Kansan Uutiset puolestaan kertoi syyskuun lopulla irtisanovansa yhden työntekijän yt-neuvottelujen seurauksena.

SDP:n puoluelehdessä Demokraatissa yt:t päättyivät viime vuoden alussa. Niiden tuloksena irtisanottiin neljä työntekijää.

Vihreä Lanka on ilmestynyt vuodesta 1983. Puoluelehti on ollut jäsenetu vihreiden jäsenille. Vihreän Langan toimituksessa työskentelee kuusi ihmistä.