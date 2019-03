Vihreät ja SDP suuttuivat Juha Sipilän hakkuupuheista, SDP:n Marin: Kertoo keskustan kannatuspaniikista

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) puheet metsähakkuista Uutissuomalaisen haastattelussa ovat herättäneet suuttumusta sekä vihreiden että SDP:n riveissä. Sipilä sanoo siinä, että punavihreiden metsänäkemykset ovat uhka metsien hyödyntämiselle ja metsäalan työpaikoille.

Vihreiden kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja Ville Niinistö suivaantui ensimmäisenä ja luonnehti Sipilän kommentteja tahalliseksi valehteluksi.

– Valehtelu on rumaa. Toisen ajatuksia ei saisi vääristellä, mutta ilmiselvästi tahallinen valehtelu on jo törkeää, Niinistö vastaa tviitissään.

Niinistö kehottaa pääministeriä ja kaikkia muitakin muistamaan käytöstavat ja kunnian eduskuntavaalien alla.

Niinistö toteaa, että eri puolueilla on eri näkemyksiä siitä, mikä on luonnon monimuotoisuuden, ilmaston ja hiilinielujen sekä puunkäytön kannalta kestävä hakkuiden enimmäismäärä.

– Tässä puolueilla on eri näkemyksiä, merkitys hakkuumääriin on noin 10 prosenttia. Hakkuukieltoa ei ole esitetty, ohjauskeinosta ja menetelmistä on keskustelua, Niinistö kirjoittaa jatkotviitissään.

"Olkiukkojen rakentelua"

Sipilä kertoo haastattelussa keskustan maanantaina julkistettavasta metsäohjelmasta. Siinä linjataan, ettei hakkuita tarvitse vähentää, vaan että puuta voidaan hakata nykyistä enemmän ja samalla hiilinielut kasvavat.

– Punavihreä puoli kieltäisi käytännössä metsien käytön kokonaan ja sitä kautta suomalaiset työpaikat, Sipilä paheksuu.

Myös SDP:n suunnalta ihmeteltiin Sipilän tulkintoja. Varapuheenjohtaja Sanna Marin piti kommentteja rimanalituksena.

– Sipilän puheilla ei ole totuuspohjaa ja tällaiset kannanotot kertovat lähinnä keskustan kannatuspaniikista, Marin sanoi tviitissään.

Marin linjasi, että kestävän hakkuutason määrittelyn tulee perustua luotettavaan ja ajantasaiseen tieteelliseen tietoon.

– Jos nielut kasvavat, myös hakkuita voidaan maltillisesti lisätä, Marin määritteli.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoi Twitterissä, etteivät demarit ole kieltämässä metsien käyttöä.

– Taitaa olla hätä kädessä, kun ihan puheenjohtajatasolla täytyy rakentaa olkiukkoja demareiden linjauksista, Rönnholm sanoo.

Olkiukkojen rakentamiseksi kutsutaan keskustelutyyliä, jossa vastapuolen kannanottoja tulkitaan kärjistetysti ja vääristellen, jotta niiden vastustaminen olisi helpompaa.

Sipilä puolustaa sanomisiaan

Sipilä puolusti sunnuntaina kommenttejaan Yleisradion Pääministerin haastattelutunnilla. Hän viittasi Uutissuomalaisen kyselyyn, jonka mukaan 95 prosenttia vihreiden kansanedustajaehdokkaista haluaisi heti vähentää metsien hakkuita. Se johtaisi Sipilän mukaan tehtaiden sulkemiseen.

Sipilän mukaan myös SDP:n linja on ollut hakkuuasiassa epäselvä. Hän kehotti vihreitä ja SDP:tä kertomaan, mistä he haluavat sulkea tehtaita.