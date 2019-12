Vihreät lähtee hallitukseen, Haavisto jatkaa ulkoministerinä – kaikki vanhat hallituspuolueet jatkavat kohti Marinin kautta

Vihreät lähtee mukaan uuteen hallitukseen ja pitää ministeriryhmänsä ennallaan. Asiasta päätti vihreiden eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuskunnan yhteiskokous Helsingissä.

Kaikki uuden hallituksen puolueet ovat nyt päättäneet osallistumisesta hallitusvastuuseen. Uusi hallitus on määrä nimittää huomenna iltapäivällä.

Vihreiden ministereinä jatkavat sisäministeri Maria Ohisalo, ulkoministeri Pekka Haavisto sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ohisalo sanoi kokoukseen saapuessaan, että Haavistolla on hänen luottamuksensa. Haaviston toiminta ulkoministeriössä on aiheuttanut kuohuntaa viime aikoina. Kiistan keskiössä ovat erimielisyydet siitä, miten Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten avustamisesta pitäisi päättää.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari kertoi kokouksen päätösten jälkeen, että eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuskunnan tuki on "selkeästi ja vahvasti" Haaviston takana.

– Me olemme todella ylpeitä siitä, että meillä on ulkoministeri, joka on tehnyt kaikkensa, jotta voidaan selvittää, miten näitä lapsia (al-Holin leirillä) voidaan auttaa, Kari sanoi toimittajille.

RKP vahvisti hallitushalukkuutensa sähköpostilla

Myös RKP ja Vasemmistoliitto vahvistivat tänään lähtevänsä mukaan uuteen hallitukseen. Kumpikin puolue piti myös ministerisalkut ennallaan.

Keskusta ja SDP päättivät hallitukseen lähtemisestä jo eilen illalla.

RKP:n puoluehallitus ja eduskuntaryhmä tekivät virallisen päätöksen asiasta sähköpostitse. Jo viime viikolla kävi selväksi, että RKP on valmis jatkamaan hallituksessa vanhalla pohjalla ja hallitusohjelmalla.

RKP:n ministerit ovat puolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Andersson: Hallitus saa uuden alun Marinin johdolla

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson jatkaa opetusministerinä ja Aino-Kaisa Pekonen jatkaa sosiaali- ja terveysministerinä. Aiemman suunnitelman mukaisesti vaalikauden puolivälissä sosiaali- ja terveysministerin salkun ottaa Hanna Sarkkinen.

Andersson luonnehtii, että tulevan pääministerin Sanna Marinin (sd.) johdolla punavihreä hallitus saa uuden alun.

Puheessaan puoluevaltuustolle Andersson palasi viime vaalikevääseen. Hän muistutti, että hallituksella on vahva mandaatti eduskuntavaaleista.

– Suomalaiset äänestivät sen puolesta, että nyt on leikkaamisen ja purkamisen sijasta aika rakentaa, Andersson muistutti.

Kaatuneen hallituksen onnistumisina Andersson nosti esiin muun muassa aktiivimallin purkamisen sekä subjektiivisen päivähoidon palauttamisen.

Samalla hän myönsi, ettei mennyt hallitustaival ollut pelkkiä onnistumisia.

– Kuluneet viikot eivät ole olleet kunniaksi hallitukselle eivätkä politiikalle ylipäätään, Andersson sanoi.

Pekonen: Liikaa puhetta henkilöistä, liian vähän asioista

Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen sanoi, että viime päivinä politiikassa on puhuttu liian paljon henkilöistä ja liian vähän asioista. Hän sanoo, että uuden hallituksen tärkein tehtävä on palauttaa ihmisten luottamus politiikkaan.

Pekonen arvioi, että tulevalla pääministeri Marinilla on iso vastuu sen suhteen, että hallitustyö jatkuu hyvässä yhteishengessä.

– Se ei välttämättä ole ihan helppo tehtävä, mutta ei myöskään mahdoton tehtävä, Pekonen sanoi.

Andersson korosti, että tulevaan hallitukseen kohdistuu suuria odotuksia esimerkiksi ilmastopolitiikan osalta.

Uuden hallituksen pitää hänen mukaansa puuttua myös muun muassa suuriin ryhmäkokoihin, vanhuspalvelujen tilaan sekä teiden kuntoon.