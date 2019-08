Vihreät muistuttaa, että myös Suomen luonto on hätätilassa

Vihreiden mielestä Suomen on katsottava omaa metsäpolitiikkaansa ennen Brasilian syyttelemistä. Puolueen eduskuntaryhmän kokouksessa Hämeenlinnassa esille nousivat myös Brasilian metsäpalot, mutta ennen kaikkea Suomen oma saavuttamaton tavoite lopettaa luonnon monimuotoisuuden väheneminen vuoteen 2020 mennessä.

– Emme voi vaatia köyhemmiltä mailta sellaista, mitä emme itsekään ole pystyneet tekemään, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari sanoi kokouksen yhteydessä.

Avauspuheessaan Kari muistutti, että tropiikkia suojelemalla ei voida suojella yhtäkään hehtaaria pohjoista havumetsävyöhykettä.

– Luontomme on hätätilassa. Käynnissä on maailmanlaajuinen lajien sukupuuttoaalto, joka ilmastonmuutoksen tavoin on ihmisen aiheuttama ja uhkaa elinolosuhteita maapallolla. Myös Suomen luonto köyhtyy hälyttävää tahtia, Kari muistutti.

Tiukasti kiinni luonnonsuojelun lisärahasta

Karin mukaan lupausta tavoitteen täyttämisestä ensi vuoteen mennessä ei edes yritetty pitää. Vihreät haluaa, että hallitus panostaa luonnonsuojeluun tosissaan edellisen hallituksen leikkausten jälkeen, jotta tavoite saavutetaan vuonna 2030.

Nyt kipeästi tarvittaviksi toimiksi puolue listaa muun muassa metsiensuojelun rahoituksen lisäämisen ja soidensuojelun vauhdittamisen, soiden ennallistamisen ja vaelluskalakantojen elvyttämisen. Kaikki nämä mainitaan myös hallitusohjelmassa. Lisäksi vihreät pitää tiukasti kiinni hallitusneuvotteluissa sovitusta lisärahoituksesta luonnonsuojeluun.

Kari huomauttaa, että vaikka Suomessa elää ajatus luonnonläheisestä ja luontoa kunnioittavasta kansasta, politiikka ei ole ideologian mukaista.

– Suomessa ei ole haluttu tunnustaa ja sanoa ääneen, ettemme mekään ole pitäneet kiinni luonnonsuojelutavoitteistamme.

Mikään maa ei kaipaa kepin nokkaan

Brasilian tilanne ei kuitenkaan ole vihreille lainkaan yhdentekevä. Karia ovat ilahduttaneet keskustan viimeaikaiset kannanotot, kuten maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän ehdotus lopettaa soijarehun tuonti Brasiliasta. Hän toivottaa tervetulleeksi myös keskustelun siitä, voidaanko Brasilian kanssa ratifioida

EU:n sekä Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn välinen Mercosur-kauppasopimus, jos maa rikkoo Pariisin ilmastosopimusta eikä harjoita kestävää metsänhoitoa.

– Voidaanko kauppakumppanina silloin luottaa tällaiseen toimijaan? Kari kysyy.

Ulkoministeri Pekka Haavisto huomautti kokouksen yhteydessä, että Mercosur-sopimukseen kohdistuu nyt kova paine. Hän uskoo, että jokaisessa EU-maassa sopimuksen ratifioinnista käydään hyvin kiinnostavaa keskustelua.

Sekä Haavisto että europarlamentaarikko Heidi Hautala mainitsivat kokouksessa, että vaikka sopimuksessa viitataan Pariisin ilmastosopimukseen, sopimuksen rikkomisesta ei ole tällä hetkellä mitään seurauksia.

– Jos tulee tilanne, että jokin maa ei kunnioita sopimusta, ollaan vaikeuksissa, Haavisto totesi.

Haavisto odottaa kiinnostuneena lähestyvää New Yorkin ilmastohuippukokousta.

– En usko, että mikään maa haluaa olla suoran kepin nokassa. Kansalaismielipide alkaa näkyä ja tuntua, hän kuvaili maiden halua olla osallisina ilmastotoimiin.

Vihreät haluaa vanhat metsät suojeluun

Eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö puolestaan penää kunnilta toimia lähimetsistä ja niityistä huolehtimiseksi, ja valtion hän haluaa panevan kansallispuistojen ja retkeilyalueiden puitteet kuntoon.

– Seuraava kansallispuisto voitaisiin perustaa esimerkiksi Porkkalaan, Hyrkkö sanoo puolueen tiedotteessa.

Myös Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on ajanut kansallispuiston perustamista Porkkalaan.

Toinen varapuheenjohtaja Jenni Pitko muistuttaa, että kasvaneet hakkuut ja maatalouden levittäytyminen vaikuttavat hiilinieluihin ja lajien uhanalaistumiseen. Hän kaipaa vanhojen metsien suojelua, kestäviä hakkuumenetelmiä ja avohakkuiden välttämistä.

– Suomen on korkea aika nähdä metsät luonnon ja ilmastokestävyyden näkökulmasta, hän toteaa tiedotteessa.