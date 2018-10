Vihreät nimesivät neljä uutta ehdokasta Keski-Suomesta: Tuokko, Vestola, Mikkonen ja Liinalampi lähtevät tavoittelemaan kansanedustajan paikkaa

Keski-Suomen Vihreiden piirihallitus nimesi kokouksessaan keskiviikkona neljä uutta ehdokasta kevään 2019 eduskuntavaalehin. Vaaleihin ehdolle lähtevät Tommi Liinalampi Jyväskylästä, Unto Mikkonen Keuruulta, Irina Tuokko Jyväskylästä ja Hannele Vestola Laukaasta.

Tommi Liinalampi on Jyväskylän perusturvalautakunnan jäsen ja työskentelee asiantuntijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Unto Mikkonen on Keuruun kaupunginvaltuutetti. Koulutukseltaan hän on diakoni ja sosionomi.

Irina Tuokko on vihreiden luopuvan puheenjohtaja Touko Aallon eduskunta-avustaja, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Koulutukseltaan erityispedagogiikkaa opiskeleva Tuokko on kasvatustieteiden kandidaatti.

Hannele Vestola on Laukaan kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja ja maakuntavaltuutettu. Hän on lehtori ja koulutukseltaan filosofian maisteri.

Syyskuussa ehdokkaiksi nimettiin Touko Aalto, Bella Forsgrén, Ilona Helle ja Nico Holmberg, joten vihreitä kansanedustajaehdokkaita on nyt yhteensä kahdeksan. Keski-Suomen Vihreät asettavat eduskuntavaaleihin täyden listan eli 14 ehdokasta.