Vihreät pohtivat hallitukseen lähtöään pitkään ja hartaasti

Vihreiden pohdinta hallitukseen lähdöstä ja kolmen ministerin valinnasta on venähtänyt pitkäksi. Puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän kello viideltä alkanut yhteiskokous oli iltayhdeksän jälkeen vielä kesken, eikä päätöksistä ollut vielä kerrottu mitään.

Kokouksen oli määrä ensin päättää hallitusohjelman hyväksymisestä. Ministerivalinnat oli määrä tehdä vasta sitten kun päätös hallitukseen lähdöstä on tehty. Kokoussalista on kuulunut illan mittaan muutamaan otteeseen suosionosoituksia, mutta tiedossa ei ole, mikä kokousväkeä on niin ilahduttanut.

Vihreiden tapa päättää ministerien valinnoista on erilainen kuin muilla puolueilla.

– Meillä ei ole sellaista, että puheenjohtaja esittää joitakin nimiä, vaan käydään puhtaalta pöydältä, vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto totesi.

Vihreille on tulossa ulkoministerin, sisäministerin sekä ilmasto- ja ympäristöministerin salkut. Haavistosta odotetaan ulkoministeriä ja puolueen tulevalle puheenjohtajalle Maria Ohisalolle on veikattu ilmasto- ja ympäristöministerin salkkua. Tästä tehtävästä on kiinnostunut myös entinen kansanedustaja Oras Tynkkynen, joka jäi huhtikuun eduskuntavaaleissa varasijalle.

Ministerispekulaatioissa on ollut esillä myös ryhmänjohtaja Krista Mikkonen, jolle on soviteltu sisäministerin tehtävää.