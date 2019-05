Vihreät rynnisti Saksan EU-vaaleissa kakkossijalle ohi demareiden

Saksassa EU-vaalien tulos mullisti puolueiden voimasuhteet. Pahan vaalitappion kärsinyt liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraatit (CDU/CSU) säilytti ykköspaikkansa, mutta maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi nousi vihreät selvästi ohi sosiaalidemokraattien (SPD).

Tulosennusteen mukaan vihreät kaksinkertaisti ääniosuutensa 11:stä 22:een prosenttiin. SPD puolestaan romahti yli kymmenen prosenttiyksikköä reiluun 15 prosenttiin. CDU/CSU:n osuus äänistä oli putoamassa 28 prosenttiin, mikä on vajaat kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä eurovaaleissa.

Puolueiden edustajat vakuuttivat kuitenkin tuoreeltaan hallitusyhteistyön jatkuvan vaalitappiosta huolimatta.

Oikeistopopulistien Vaihtoehto Saksalle (AfD) oli lisäämässä äänisaalistaan vajaaseen 11 prosenttiin eli noin kolme prosenttiyksikköä edellisistä vuoden 2014 EU-vaaleista. Puoleen tulos jäi kuitenkin jokin verran heikommaksi kuin kahden vuoden takaisissa Saksan liittopäivävaaleissa, joissa AfD nousi ensi kertaa maan parlamenttiin.

Ranskassa ylitettäneen parlamenttivaalien äänestysprosentti

-

äänestäminen us

eissa EU-maissa aiempaa vilkkaampaa

Euroopan parlamentin vaaleissa äänestäminen näyttää olleen useissa jäsenmaissa edellisiä vaaleja huomattavasti vilkkaampaa, kertoo esimerkiksi Politico-verkkolehti. Ranskassa näyttää siltä, että EU-vaaleissa äänestetään nyt vilkkaammin kuin viimeisimmissä parlamenttivaaleissa.

Politicon mukaan esimerkiksi Espanjassa iltakuudelta vaaliuurnilla oli käynyt jo 49 prosenttia äänioikeutetuista, 15 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vaaleissa samaan aikaan.

Tanskassa alkuillasta äänioikeuttaan oli käyttänyt yli 46 prosenttia ja Ranskassa yli 43 prosenttia. Ranskassa näin korkea äänestysprosentti olisi sikälikin merkittävää, että toissa vuonna maan parlamenttivaaleissa äänestysaktiivisuus jäi alle 44 prosenttiin.

Myös Puolassa, Unkarissa ja Romaniassa on äänestetty selvästi aiempaa vilkkaammin.

Aiempaa laiskemmin vaaliuurnille on sen sijaan lähdetty Politicon mukaan muun muassa Bulgariassa ja Portugalissa. Italiassa äänestysvilkkaus on ollut edellisten EU-vaalien tasolla.

Hollannissa työväenpuolue saamassa EU-vaalivoiton

-

oikeistopopulistit ennusteessa neljäntenä

Hollannissa EU-vaalivoittajaksi on ennusteen mukaan nousemassa työväenpuolue, joka on nostamassa paikkamääränsä kolmesta viiteen. Oikeistopopulistinen ja euroskeptinen, kaksi vuotta sitten perustettu FvD on ennusteessa neljäntenä ja saamassa kolme paikkaa.

Neljä paikkaa on saamassa pääministeripuolue VVD, joka on EU-parlamentissa kuulunut samaan liberaaliryhmä Aldeen Suomen keskustan kanssa. Konservatiivipuolue CDA on menettämässä yhden paikan ja saamassa neljä paikkaa, vihervasemmisto saamassa yhden paikan enemmän, eli kolme paikkaa.

Kreikan vanha valtapuolue johtaa ovensuukyselyissä

Kreikan keskustaoikeistolainen Uusi demokratia näyttää yleisradioyhtiö ERT:n ovensuukyselyn perusteella nousevan eurovaalien voittajaksi. ERT:n kyselyn mukaan uusi demokratia on keräämässä noin kolmanneksen äänistä.

Vasemmistolainen Syriza, joka on pääministeri Aleksis Tsiprasin puolue, oli saamassa noin neljänneksen äänistä. Äärioikeistolainen Kultainen aamunkoitto oli menettämässä hieman kannatustaan ja jäämässä nyt 5–7 prosenttiin.

Itävallan liittokansleri valmistautuu äänestykseen epäluottamuksesta, mutta puolueelle selvä voitto EU-vaaleissa

Itävallassa Euroopan parlamentin vaalit on voittamassa konservatiivinen kansanpuolue ÖVP. Tulosennusteen mukaan hallitusvastuussa oleva liittokansleri Sebastian Kurzin ÖVP-puolue on saamassa noin 35 prosenttia äänistä. Se olisi kahdeksan prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisissä vuoden 2014 EU-vaaleissa.

Toiseksi suurimpana puolueena säilyy sosiaalidemokraattinen puolue SPÖ noin 24 prosentin kannatuksella, mikä on osapuilleen sama kuin puolueen tulos viisi vuotta sitten.

Videoskandaalin keskelle joutunut vapauspuolue FPÖ menetti hiukan kannatustaan ja jää vajaaseen 18 prosenttiin

Itävalta ajautui aiemmin tässä kuussa hallituskriisiin, kun koalition kakkospuolueen FPÖ:n johtajasta Heinz-Christian Strachesta tuli julkisuuteen video, joka paljasti hänen olleen valmis ottamaan lahjuksia venäläisen oligarkin sukulaisena esiintyneeltä naiselta. Strache joutui eroamaan, ja ÖVP:tä edustava Kurz totesi, ettei hallitusyhteistyö vapauspuolueen kanssa voi enää jatkua.

Tilanne on sittemmin johtanut siihen, että liittokansleri Kurzin luottamuksesta on määrä äänestää maanantaina Itävallan parlamentissa. Kurz itse on sanonut odottavansa häviötä äänestyksessä, mutta ÖVP:n loistava EU-vaalitulos saattaa vaikuttaa asetelmaan.

Kohun keskellä olevan vapauspuolueen tappio edellisiin EU-vaaleihin nähden jäi lopulta pieneksi, mutta kahden vuoden takaisiin parlamenttivaaleihin nähden tappiota on tulossa noin kahdeksan prosenttiyksikköä.

Romanian presidentti vetoaa: Äänestykseen tarvitaan lisäaikaa

Romanian presidentti Klaus Iohannis vetoaa Facebook-sivuillaan viranomaisiin, jotta kaikki romanialaiset ehtisivät äänestää EU-vaaleissa tänään.

Politico uutisoi, että Romanian ulkopuolella äänestävät romanialaiset ovat jumiutuneet pitkiin jonoihin eri puolilla Eurooppaa. Ongelmia on ollut ainakin Brysselissä, Pariisissa, Lontoossa ja Milanossa.

Politicon mukaan miljoonat romanialaiset asuvat ulkomailla.

Romaniassa järjestetään eurovaalien yhteydessä myös kansanäänestys muun muassa korruptioon liittyvistä rikoslakiuudistuksista.