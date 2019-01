Vihreät tavoittelee ainakin viiden prosenttiyksikön harppausta – "Olipa kuka tahansa hallitusneuvotteluissa, on aika paljon asioita, joista ei olla yhtä mieltä"

Vihreät tavoittelee eduskuntavaaleissa vähintään viiden prosenttiyksikön kannatuksen nostoa edellisvaaleista. Viimeksi puolueen kannatus oli 8,5 prosenttia, nyt tavoite on ainakin 13,5 prosenttia. Puolueen puheenjohtajan Pekka Haaviston mukaan vihreät myös tavoittelee suurimman puolueen asemaa Helsingissä.

Kannatusharppausta vihreät lähtee hakemaan kolmella teemalla: ilmasto, koulutus ja köyhyyden voittaminen. Puolueen vaalikampanjan teemoista kerrottiin sen kampanjastartissa Helsingissä. Puolueen vaaliohjelma julkaistaan helmikuun puolivälissä.

Vihreät haluaa perua hallituksen noin 900 miljoonan euron koulutusleikkaukset. Rahoitusta koulutustavoitteiden täyttämiseen otettaisiin esimerkiksi luopumalla fossiilista energiaa tukevista yritystuista.

– Sanotaan näin, että miljardi sieltä on häipynyt, ja se pitäisi jollain tavalla saada koulutukseen takaisin. Tietysti kannattaa katsoa, missä suurimmat tarpeet ovat. Meitä on hirveästi huolestuttanut toisen asteen ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen romahdus, Haavisto sanoo.

Vihreät haluaakin toisen asteen koulutuksesta maksutonta ja opintorahaan reilun 80 euron tasokorotuksen. Haaviston mukaan maksuttomuus toteutettaisiin esimerkiksi siten, että yhteiskunta kustantaisi toisen asteen oppimateriaalit.

– Tulee tapauksia, joissa vanhemmat ottavat yhteyttä, että toivovat, että lapsi ei menisi lukioon tai johonkin tiettyyn koulutussuuntaan, koska ne kustannukset ovat kovia. Emme voi elää tällaisessa järjestelmässä, se ei ole se tasa-arvon Suomi, jota olemme olleet luomassa.

Lisäksi puolue haluaa muun muassa lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja siten, että useampi kuin joka toinen suorittaa korkeakoulututkinnon.

Vihreät haluaa raidepaketin eduskuntaan

Vihreiden tavoite on tehdä Suomesta hiilineutraali ennen vuotta 2030. Lisäksi energiantuotannossa vaaditaan fossiilisista polttoaineista irtautumista kymmenen vuoden sisällä.

Liikenne halutaan uudistaa sähköiseksi ja uusiutuvia polttoaineita käyttäväksi.

Vihreät tukee joukkoliikenteen kehittämistä, kuten tunnin junaa Turkuun, nopeampaa päärataa, investointeja itärataan ja kaupunkiliikennettä raiteille. Puolue esittää, että laaja raidepaketti toteutettaisiin seuraavalla eduskuntakaudella.

Vihreät haluaa myös sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen ja esittää perustuloa.

Kynnyskysymykset ratkaisevat

Haaviston mukaan mahdollisissa hallitusneuvotteluissa vihreillä olisi minkä tahansa puolueen kanssa paljon asioita, joista ei ole yksimielisyyttä.

– On ollut hyvä, että ympäristöteemat ovat monella puolueella vahvasti esillä. Tänäänkin annoin Antti Rinteelle ja SDP:lle tunnustusta. En muista, että SDP:llä olisi koskaan ollut näin vahvaa ympäristöpainotusta, siitä pitää antaa reilu tunnustus. Olemassa olevien hallituspuolueiden kanssa, jos puhutaan keskustasta ja kokoomuksesta, on ollut kränää paitsi ympäristöasioista ja turvekysymyksistä, myös aktiivimalleista, soten markkinamalleista ja asioista, joita meidän on vaikeaa hyväksyä. Olipa kuka tahansa hallitusneuvotteluissa, on aika paljon asioita, joista ei olla yhtä mieltä.

Puheenjohtaja ei nimeä yhtään puoluetta, jonka kanssa hallitusyhteistyötä ei voitaisi tehdä. Kynnyskysymykset ratkaisevat, lähdetäänkö neuvottelupöytään.

– Jos joku haluaisi Suomen eroavan Euroopan unionista, ei haluaisi Suomen kunnioittavan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia tai jollain tavalla edustaisi rasistista tai syrjivää politiikkaa, niin vihreät ei lähde sellaiseen mukaan.

Haavisto: Vihreät kokenut samaa kuin SDP nyt

Haavistolla ei ole omien sanojensa mukaan mielessään mitään ministeripestiä.

– Jos olemme tulevassa hallituksessa, meidän nais- ja miesministerimme lukumäärät menevät tasan eli sukupuolten tasa-arvo pitää myös hallitustyössä toteutua, Haavisto kommentoi.

Hän kertoo tavoitteekseen vihreiden ohjaamisen positiivisella mielellä vaaleihin.

– Saataisiin murrettua se tunnelma, mikä oli vielä viime kesänä ja syksyllä. Kun näkee vaikka SDP:n vaikeuksia sairausloman yhteydessä, ymmärtää hyvin, miten hankala tilanne puolueella on. Tuli sellainen olo, että samaa mekin koimme, tietenkin vähän toisenlaisessa tilanteessa, mutta toivottavasti johtajuusongelma on nyt ratkaistu.

Haavisto viittasi kommentillaan Touko Aaltoon, joka väistyi vihreiden puheenjohtajan paikalta lokakuussa jättäydyttyään aiemmin sairauslomalle. SDP:n puheenjohtaja Rinne on puolestaan joutunut jäämään sairauslomalle ainakin helmikuun loppuun saakka.