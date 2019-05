Vihreät tekemässä historiansa parasta tulosta europarlamenttivaaleissa, keskusta menettämässä yhden paikan

Vihreät on tekemässä historiansa parasta eurovaalitulosta 16 prosentin kannatuksella, kun äänistä on laskettu yli 95 prosenttia. Tällä puolueelle irtoaisi parlamentista kaksi paikkaa eli yhden paikan lisäys. Tähän asti vihreiden paras eurovaalitulos on ollut 13,4 prosenttia äänistä vuonna 1999, viisi vuotta sitten vihreät sai 9,3 prosentin äänisaaliin.

Kokoomus on pitämässä kolme paikkaansa, SDP kaksi, perussuomalaiset kaksi, vasemmistoliitto yhden ja RKP yhden. Keskusta on saamassa kaksi paikkaa eli menettämässä yhden edustajan.