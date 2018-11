Vihreät teki turvallisen valinnan, mutta tutkijan mukaan tuttuus ei riitä kääntämään kannatusta nousuun

Eri puolella Eurooppaa on nähty, että politiikassa on tilausta uusille ideoille ja uusille kasvoille. Puheenjohtajansa lauantaina valinneet vihreät ei kuitenkaan luottanut uuteen, vaan puolue suuntaa kohti vaaleja vanhan voimalla. Näin pohtii Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Johanna Vuorelma.

Vihreiden konkariedustaja Pekka Haavisto otti murskavoiton puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaäänestyksessä. Hän sai 40 ääntä, kun kilpakumppani, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto sai vain yhden.

Vuorelma arvioi, että vihreiden sisäisessä omakuvassa ja julkisuuteen heijastuvassa kuvassa on selkeä ristiriita, joka puolueen olisi hyvä ratkoa. Hän muistuttaa, että vihreät on puhunut aina paljon tasa-arvon puolesta.

– Sehän näyttää ulospäin aika erikoiselta, että kokenut nainen ei saanut puolueen sisällä lainkaan kannatusta, ja hänen ehdokkuutensa ikään kuin ylenkatsottiin. Haluttiin nimenomaan vanha, miespuolinen konkari, joka sitten edustaa uskottavuutta, Vuorelma sanoo.

Yllätyksetön Haavisto

Vanha ja tuttu kasvo ei välttämättä vie vihreitä vaalivoittoon, varoittaa Vuorelma. Vihreiden vaaliteemat ovat jo tuttuja, mutta niiden lisäksi puolue tarvitsisi jotain muuta voittaakseen liikkuvat äänestäjät puolelleen. Vähemmän tunnettu kasvo olisi voinut tuoda vihreille enemmän huomiota.

– Pystyykö Haavisto tuomaan sitä jotain muuta? Ville Niinistöhän pystyi siihen. Luulen, että hänen tapansa tehdä politiikkaa oli vähän uudenlainen myös vihreiden sisällä, Vuorelma pohtii.

Yllätyksettömyydestä huolimatta Vuorelma arvioi, että Haavisto pystyy antamaan vaaliväittelyissä hyvän vastuksen muille puoluejohtajille, sillä Haavisto on osoittanut asiaosaamisensa ja debattikykynsä jo aiemmin.

Toisaalta Vuorelma sanoo, että äänestäjän kannalta on hankalaa, että Haavisto on ilmoittanut toimivansa vain pätkäpuheenjohtajana ensi kesän puoluekokoukseen asti.

– Monesti puoluejohtaja on se, jonka perusteella tehdään äänestäjäpäätös.

– On täysin ennakoimatonta, kuka nousee johtoon ja onko tulevalla puoluejohtajalla sellainen linja, jota äänestäjä nimenomaan haluaa kannattaa.

"Tavoitteena kohdistaa huomio vihdoin asiakysymyksiin"

Vihreissä toivotaan, että uuden puheenjohtajan myötä julkisuuteen nousisivat puolueen ajamat asiakysymykset, eivät spekulaatiot sen sisäisestä hajaannuksesta. Tästä osaltaan viestii puoluevaltuuston äänin 40–1 osoittama ylivoimainen tuki pätkäpuheenjohtajaksi valitulle Haavistolle, arvioi puolestaa Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäki.

– On haluttu palauttaa uskoa vihreisiin ja äänestäjien luottamusta puolueeseen. Veikkaan, että tämä on ollut yksi merkittävä ajatus äänestystuloksen taustalla, hän sanoo.

Jos äänestystulos Haaviston ja vastaehdokkaan Outi Alanko-Kahiluodon välillä olisi ollut tiukka, media olisi edelleen keskittynyt puolueen jakaantuneisuuteen, Karimäki sanoo.

– Vihreät olisivat kyllä olleet otsikoissa, mutta sellaisista asioista, joista eivät haluaisi olla.

Yksimielinen tuki on omiaan kertomaan, että puolue on yhtenäinen ja sen johtajalla on vahva mandaatti viedä vihreitä kohti kevään vaaleja, Karimäki sanoo.

Kahden presidentinvaalikampanjan konkari

Valintansa jälkeen lauantaina Haavisto listasi vihreiden vaalitavoitteiksi esimerkiksi kolmanneksi suurimman puolueen aseman ja kansanedustajan saamisen myös niistä vaalipiireistä, joista edustajaa ei nyt ole.

Puolueen kannatuskäyrä on viimeisen vuoden ajan alennut alenemistaan, ja sen suunnan muuttaminen on Karimäen mukaan vihreiden ensimmäisiä tavoitteita. Esimerkiksi neljän suurimman puolueen joukossa pysyttely tarkoittaisi, että puolue pitäisi huomioida suurien puolueiden joukossa kevään vaalitenteissä.

– Kolmen kärkeen menemisessä on tekemistä, eikä se ole kaikilta osin puolueen omissa käsissä. Olennaista on esimerkiksi se, mitkä aiheet nousevat keskusteluissa keskeisiksi asioiksi.

Karimäen mukaan yksi Haaviston vahvuuksista on hänen kokemuksensa kahdesta vihreiden presidenttiehdokkaana tehdystä vaalikampanjasta. Niistä erityisesti vuoden 2012 kampanja vetosi ihmisiin laajasti yli puoluerajojen. Vihreät on nyt tilanteessa, jossa omien ydinkannattajien tavoittaminen ei riitä, Karimäki arvioi.

– Liikkuvien äänestäjien houkuttelussa on hyötyä Haaviston presidentinvaalikampanjoiden kokemuksista, vaikka teemat ovatkin vaaleissa hyvin erilaisia, Karimäki sanoo.