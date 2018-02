Vihreiden Aalto näkyvästi aktiivimallimielenosoituksessa – torjuu spekulaatiot vasemmistoyhteistyöstä

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto osallistui perjantaina näkyvästi Helsingin Senaatintorilla järjestettyyn aktiivimallin vastaiseen mielenosoitukseen, mutta torjuu arviot siitä, että vihreät olisivat lähestymässä poliittisesti Suomen perinteisiä vasemmistopuolueita.

Aalto kävi Senaatintorille pystytetyllä lavalla SDP:n Antti Rinteen ja vasemmistoliiton Li Anderssonin tavoin protestoimassa kuuluvasti hallituksen työllistämispolitiikkaa vastaan.

Esimerkiksi Ruotsissa vihreä ympäristöpuolue on kiinteä osa sikäläistä vasemmistoblokkia, mutta Aallon mukaan Suomeen ei ole vastaavanlaista blokkia muodostumassa.

– Minun ainoa blokkini on olla yhdessä ihmisten kanssa ja erottaa mikä on oikein ja mikä on väärin. Me haluamme kuunnella ihmisten arkea ja lähteä siitä käsin tekemään toisenlaista, parempaa huomista, Aalto sanoi STT:lle Senaatintorilla.

– Vihreillä on ihan oma agendansa. Me olemme yhteiskunnallinen muutosvoima ja me teemme yhteistyötä kaikkien niiden ihmisten ja puolueiden kanssa, jotka jakavat meidän keskeiset arvomme: ilmastonmuutoksen torjunnan, eriarvoisuuden vähentämisen ja koulutuksen puolustamisen. Näistä asioista kun päästään sopuun, me neuvottelemme kaikkien kanssa, Aalto jatkoi.

Aallolle oli selvää, että hän lähtee mukaan aktiivimallin vastaiseen mielenosoitukseen.

– Mielestäni ei ole oikein, että ihmisten työttömyysturvaa lähdetään heikentämään tilanteessa, jossa he eivät voi itse vaikuttaa siihen tilanteeseen.